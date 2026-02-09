ËüÇî¤Ç¹ÔÎó¤À¤Ã¤¿Î©ÊýÂÎ¤Î¿Íµ¤¥±¡¼¥¡ª¥Á¥ç¥³¤È¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¡Ö¥é¥ß¥ó¥È¥ó¡×
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥È¥ì¥¤¥Ù¥¤¥¯¡×¡£Å·ÈÄ¤ËÄ¾ÀÜÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤Çºî¤ë¤ª²Û»Ò¤Ç¡¢Çö¤¯¹¤²¤Æ¾Æ¤¯¤«¤é¾Æ¤»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤·¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤âËÜ¾ì¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ì¥·¥Ô¤À¤È¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬Â¿¤á¡£¤½¤³¤Ç¡¢±Ñ¹ñ²Û»Ò¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢ÆüËÜÎ®¤Ë¾®¤Ö¤ê¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Çºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í°Æ¡£ËÜ¾ì¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ä¼ê·Ú¤µ¤Ï»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢ºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¤ä¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤ºàÎÁ¤Çºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï°ÂÅÄ¿¿Íý»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡ØSWEET TRAYBAKE ¥Ð¥Ã¥È¤Çºî¤ì¤ë¤«¤ó¤¿¤ó±Ñ¹ñ²Û»Ò¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Lamingtons
¥é¥ß¥ó¥È¥ó
¤¢¤ëÆü¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿Ãã¿§¤Î¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Þ¤ß¤ì¤ÎÎ©ÊýÂÎ¡£¡Ö¥é¥ß¥ó¥È¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤è¡¢ÀäÂÐ¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡×¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ñ¥¯¥ê¤È¤«¤¸¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´é¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï²«¿§¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ð¥Ë¥é¥¹¥Ý¥ó¥¸¡ª¡¡
¼Â¤Ï¤³¤Î¤ª²Û»Ò¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï1896 Ç¯¤«¤é1901 Ç¯¤Þ¤Ç¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥é¥ó¥É¤ÎÁíÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Î¥é¥ß¥ó¥È¥ó¶ª¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£1900 Ç¯º¢¤«¤é¤½¤Î¥ì¥·¥Ô¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Ãæ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¤â¤È¤â¤È¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬Âç¹¥¤¤Ê±Ñ¹ñ¿Í¡£¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÆâ¤Ç¤âµ¤ÉÕ¤¯¤È¿Íµ¤¼Ô¤Ë¡£º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¥¤¥®¥ê¥¹²Û»Ò¤Î°ì°÷¤Î¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê½Ä24.2¡ß²£19.6¡ß¹â¤µ3.5cm¤Î¥Ð¥Ã¥È1ÂæÊ¬¡Ë
¥Ð¥¿¡¼¡Ê¿©±öÉÔ»ÈÍÑ¡Ëa¡Ä120g
A
ÇöÎÏÊ´¡Ä140g
¥³¡¼¥ó¥¹¥¿¡¼¥Á¡Ä25g
¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ä¾®¤µ¤¸1¤È1/2
B
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡Ä140g
Íñ¡Ä120g
µíÆý¡Ä50ml
¡Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¡Ï
µíÆý¡Ä125ml
¥Ð¥¿¡¼¡Ê¿©±öÉÔ»ÈÍÑ¡Ëb¡Ä20g
Ê´º½Åü¡Ä160g
¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ä40g
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥¤¥ó¡Ä125g
¡Ú½àÈ÷¡Û
¡ö ¥Ð¥Ã¥È¤ËÇö¤¯¥ª¥¤¥ë¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤òÅÉ¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤Þ¤¹¡£
¡ö ¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò170¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö ¥Ð¥¿¡¼a b¤ÈÍñ¤ò¼¼²¹¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú¤ª²Û»Ò¤Î¿©¤Ù¤´¤í¤ÎÌÜ°Â
ºî¤ê¤¿¤Æ¤«¤é2ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¡£
¡ú¤ª²Û»Ò¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡¤È´ü´Ö
ÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ÇÌó3Æü´Ö¡¢ÎäÅà¸Ë¤ÇÌó1¤«·î´Ö¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡§¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Ð¥¿¡¼a¤òÆþ¤ì¡¢¥´¥à¤Ù¤é¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÎý¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡§1¤ËA¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Õ¤ë¤¤Æþ¤ì¡¢B¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
3¡§2¤ò¥Ï¥ó¥É¥ß¥¥µ¡¼¤ÇÁ´ÂÎ¤¬¶Ñ°ì¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤Þ¤¹¡£
4¡§¥Ð¥Ã¥È¤Ë3¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥Ê¥¤¥Õ¤Ê¤É¤ÇÊ¿¤é¤Ë¤Ê¤é¤·¤Þ¤¹¡£
5¡§4¤òÍ½Ç®¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç30Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¤Þ¤¹¡£É½ÌÌ¤ò²¡¤·¤ÆÃÆÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¾Æ¤¤¢¤¬¤ê¡£ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¥Ð¥Ã¥È¤«¤é½Ð¤·¡¢ÌÖ¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤Æ´°Á´¤ËÎä¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£
6¡§¡Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¡Ï¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¾®Æé¤ËµíÆý¤È¥Ð¥¿¡¼b¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¥Ð¥¿¡¼¤¬ÍÏ¤±¤¿¤é²Ð¤«¤é¤ª¤í¤·¤Þ¤¹¡£Ê´º½Åü¤È¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Õ¤ë¤¤¡¢¾®Æé¤Ë²Ã¤¨¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
7¡§5¤ò4cm³ÑÄøÅÙ¤ÎÀµÊý·Á¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤É¤Ë»É¤·¤Æ6¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤Ë¼êÁá¤¯¿»¤·¡¢Í¾Ê¬¤Ê¥½¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
8¡§7¤ò¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥¤¥ó¤Î¾å¤ÇÅ¾¤¬¤·¡¢Á´ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ö¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥È¤Ï¡¢ÌîÅÄàëàç(½Ä24.2¡ß²£19.6¡ß¹â¤µ3.5cm)¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó»ÈÍÑ²Ä¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇOK
¢¨¥ª¡¼¥Ö¥ó»ÈÍÑ¤Î¾ì¹ç¡¢ÅÅµ¤¤Ç¤â¥¬¥¹¤Ç¤âËÜµ»ö¤Î¥ì¥·¥ÔÄÌ¤ê¤Î²¹ÅÙ¤È»þ´Ö¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤äµ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÐÎÏ¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²¹ÅÙ¤Ï10¡ëCÁ°¸å¡¢»þ´Ö¤Ï5Ê¬Á°¸å¤«¤é¡¢Ä´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¡Ãø¼Ô¡¿°ÂÅÄ ¿¿Íý»Ò
ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¡£ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¤Ë¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹²Û»Ò¡ÖGalettes and Biscuits¡×¤ò¼çºË(¶µ¼¼Îò20Ç¯)¡£4Ç¯¤Îºß±Ñ´ü´ÖÃæ¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î°ìÈÌ²ÈÄí¤ä¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹²Û»Ò¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ÎÁÍý¡¢¥·¥å¥¬¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¡¢¹ÈÃã¤ò¤Ï¤¸¤á¥¤¥®¥ê¥¹Ê¸²½¤ò¹¤¯³Ø¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¤âÅÏ±Ñ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãø¡á°ÂÅÄ¿¿Íý»Ò¡¿¡ØSWEET TRAYBAKE ¥Ð¥Ã¥È¤Çºî¤ì¤ë¤«¤ó¤¿¤ó±Ñ¹ñ²Û»Ò¡Ù¡¡