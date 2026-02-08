なえなの、“珍しい”本名を明かす「（同じ名前の人に）まだ会ったことないです」 「かわいいですよね」と自画自賛
タレントでインフルエンサーのなえなのが、8日放送のTBS系『アッコにおまかせ！』（毎週日曜 後11：45）に生出演した。本名に言及した。
番組では現在開催中のミラノ・コルティナ五輪の「スノーボード男子ビッグエア」で金メダルを獲得した木村葵来（きむら・きら）の名前の話題に。父がガンダム好きで『機動戦士ガンダムSEED』の登場人物“キラ・ヤマト”に由来すると紹介された。
すると和田アキ子から「名前で言えば、なえなのちゃんも珍しい名前だと思うんだけど」と振られると、なえなのは「本名が『なえ』なんです、私」と告白。「（同じ名前の人に）まだ会ったことないです」と続け、「かわいいですよね」と自画自賛した。
共演者から「“なの”は違うんだ？」と聞かれると、「はい、あとで付けました。あだ名みたいな感じで」と明かした。なえなのは続けて「あまりいない（名前な）ので、アッコさんにもなかなか覚えてもらえず…」とぶっこむと、和田は「失礼いたしました…（笑）」と頭を下げた。
続けて和田は、「私がダメなんです。朝日奈央ちゃんも、『あさひな・お』ちゃんだと思っててて…」とまさかの告白。すると陣内智則が「僕は『あさ・ひなお』だと思ってて」とボケを重ねて、爆笑を誘った。
