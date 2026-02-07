Blue Mashが、今春にメジャーデビューを控える中で新宿・歌舞伎町でのフリーライブを開催することが決定した。

4月からは過去最大規模のライブハウスツアー＜この街を出て＞がスタート、6月には渋谷 Spotify O-EASTでの過去最大規模でのワンマンを開催するなど、動員と共に注目度がますます上がる彼ら。3月27日(金)にはビクターエンタテインメントからのメジャーデビュー記念として、東京・新宿歌舞伎町シネシティ広場にてフリーライブ＜泣くな、新宿＞が行なわれる。

当日の開場・開演時間、入場方法などの詳細は後日発表となる。

■＜Blue Mash フリーライブ 「泣くな、新宿」＞

2026年3月27日(金)

歌舞伎町シネシティ広場にて

※開場・開演時間、入場方法など、その他の詳細は後日発表となります。