FXとテクノロジーの融合領域で事業を展開するUSGFXは、事業拡大戦略の一環として、トレードスタイル特化型メディア「BUNTAIFX（ブンタイFX）」とFX業者情報専門サイト「武道館FX」の2サイトを取得し、統合運営を開始することを発表しました。

この統合により、トレーディングスタイルの確立から取引環境の選定、実践段階でのサポートまで、切れ目のないサービス提供を実現します。

USGFX「BUNTAIFX」「武道館FX」

取得サイト：BUNTAIFX（https://buntai.jp/）、武道館FX（https://budokan.buntai.jp/）

統合開始：2026年第1四半期

USGFXは設立以降、「FX×グローバル」をコアコンセプトに、世界の有力トレーダーや金融機関幹部への独占取材プログラム「グローバルFXマスターズプログラム」、オーダーメイドFXツールの開発・提供、専門メディア「グローバルFX」による情報発信を推進してきました。

今回の2サイト取得は、FX事業基盤の強化を図る重要施策と位置づけられています。

取得に至った経緯と3つの戦略目標

USGFXは今回のサイト取得により、次の3つの戦略目標を掲げています。

1つ目は、トレーダー支援の全方位体制確立です。

BUNTAIFXは、スキャルピング・デイトレード・スイングトレード・ポジショントレードの4つのトレーディングスタイルに対応した診断システムを提供します。

トレーダーの生活様式・性格特性・投資資金規模に基づくカスタマイズ支援や、経験レベルに応じた段階的な技術習得プログラムを展開します。

武道館FXは、FX事業者の包括的データベースとプロモーションコード管理、新規口座開設プロセスの詳細ナビゲーション、インセンティブプログラムとキャンペーン最新情報、実務に即した取引ノウハウを提供します。

統合型サービスモデルの構築

2つ目の戦略目標は、統合型サービスモデルの構築です。

2サイトのシナジー創出により、トレーディングスタイルの確立段階から、取引環境の選定、実践段階でのサポートまで、切れ目のないサービス提供を実現します。

これにより、トレーダーが必要とする全要素を単一プラットフォームで完結できる体制が整備されます。

国際事業との融合効果

3つ目は、国際事業との融合効果です。

現在運営中の「グローバルFX」メディアおよび海外ネットワークと、国内特化型の両サイトを有機的に連携させることで、国境を越えた総合的な市場情報インフラが確立されます。

取得サイトの特性

BUNTAIFXは、個々のトレーダーに最適化されたスタイル確立支援を基本コンセプトとしています。

パーソナライズドスタイル診断、実践的技術指導、個別条件対応型アドバイスを提供機能として持ちます。

「文体が筆者ごとに異なるように、トレーディングにも個性が表れる」という哲学的アプローチが独自性となっています。

武道館FXは、FX事業者情報の専門ポータルとして、プロモーションコード配布、アカウント開設マニュアル、特典プログラム案内、事業者間比較分析を提供します。

開設手順の徹底解説と限定オファーの集約が特徴です。

今後のロードマップ

2026年第1四半期を皮切りに、段階的な展開が計画されています。

第1段階（2026年2月-3月）は基盤整備期として、両サイトの技術基盤統合とUI/UX改善、現行コンテンツの継承と品質向上、ユーザー情報の安全な移管作業が行われます。

第2段階（2026年4月-6月）は機能拡張期として、スタイル診断結果と事業者推奨の連動機能開発、人工知能技術を活用したパーソナライゼーションエンジン実装、統合プラットフォームにおけるサポート体制の拡充が進められます。

第3段階（2026年7月以降）は国際展開期として、「グローバルFX」との情報連携による市場分析の統合、海外トレーダー事例研究とスタイル理論の融合、複数言語での情報提供開始が予定されています。

現在両サイトを利用中のユーザーに対しては、全コンテンツへのアクセスが従来通り可能で、プロモーションコードおよび各種特典も引き続き有効です。

BUNTAIFXの掲げる個別最適化されたトレーディングスタイルの追求と、武道館FXが蓄積してきたFX事業者情報の専門知識が組み合わさることで、トレーダーに対する包括的支援が可能になります。

国内と海外市場の両方を視野に入れたサービス基盤により、各トレーダーが自身に適したスタイルを発見し、理想的な環境下で取引を行い、グローバルな市場動向も把握できるFXエコシステムの構築が目指されています。

統合により、トレーダーに必要な情報とツールが一元化され、より充実したサービス体験が提供されることになります。

USGFX「BUNTAIFX」「武道館FX」の紹介でした。

よくある質問

Q. BUNTAIFXと武道館FXの統合はいつ開始されますか？

2026年第1四半期（2026年2月-3月）から基盤整備期として統合が開始されます。

Q. 現在のユーザーのアカウントやプロモーションコードはどうなりますか？

全コンテンツへのアクセスは従来通り可能で、プロモーションコードおよび各種特典も引き続き有効です。

Q. BUNTAIFXはどのようなトレーディングスタイルに対応していますか？

スキャルピング、デイトレード、スイングトレード、ポジショントレードの4つのトレーディングスタイルに対応した診断システムを提供しています。

Q. 武道館FXではどのような情報が得られますか？

FX事業者の包括的データベース、プロモーションコード配布、アカウント開設マニュアル、特典プログラム案内、事業者間比較分析が提供されます。

Q. 今後の展開予定はどのようになっていますか？

2026年2月-3月は基盤整備期、4月-6月は機能拡張期、7月以降は国際展開期として、段階的にサービスが拡充されます。

