『プリンセッション・オーケストラ』第41話「命の輪」あらすじ＆先行カット公開！
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第41話のあらすじと先行カットが公開された。
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、第41話のあらすじ・先行カットが公開された。
＜第41話「命の輪」＞
新たなる姿を得たプリンセスたちは、⽩の⼥王との決戦に挑みます。しかし⽩の⼥王の全⼒は、それすらも凌駕する勢いでした。プリフェス会場では、みんなが必死にジャマスナークを⾷い⽌めています。プリンセスたちに頼る事なく、⾃分たちだけの⼒で。
＞＞＞第41話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）Project PRINCESS-SESSION
