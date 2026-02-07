100均で500円なのにスゴイ勢いで売れてる！ニトリなら4千円級？！売り切れ必至のぷち収納
商品情報
商品名：アクセサリーBOX（窓付）
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：18.9cm×8cm×14.1cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480805153
100均パトロールで見つけた！ニトリのアイテムにそっくりな木箱風ボックス
最近ダイソーで見つけたのが、こちらの「アクセサリーBOX（窓付）」。お値段は550円（税込）です。
落ち着いた木目調のMDF素材が使われており、付属のつまみをネジで後付けして完成させる本格派。
実はこれ、ニトリで販売されている約4,000円のアクセサリーボックスにデザインが非常によく似ているんです。
本家はフタの裏にミラーが付いていますが、ダイソー商品はフタが窓付きになっており、閉めたままでもコレクションを眺めることができます。
売場をチェックするたびにどんどん在庫が減っている様子からも、その注目度の高さがうかがえます。
550円なら納得のクオリティ。気になる収納力は？
550円という低価格ゆえに、窓がプラスチック製だったり、内側のベロア調素材に少しよれがあったりと、厳しく見ればお値段相応な部分もあります。しかし、この価格でこの質感が手に入るのは大きな魅力。日常で使う分には全く問題ありません。
収納は上下2段構成。上段はリングやピアスを挿せるスペースと、少し広めのスペースに分かれています。
下段は仕切りのないフリースペースになっているため、バングルや大ぶりのネックレスなども難なく収まります。これ一つで、散らかりがちなアクセサリーをスッキリと整理できますよ。
最大の魅力は拡張性！理想の大型ボックスが完成
この商品の真骨頂は、別売りのパーツでどんどんカスタマイズできる点にあります。実は下段は、別売りのアクセサリートレーがぴったり収まる設計。
さらに、併せて使える「アクセサリーBOX（スタッキング用）」も販売されており、これらを組み合わせれば本格的な多段ボックスに大変身します。
家具屋さんでこれだけの規模のものを購入しようとすると5,000円以上はかかりますが、ダイソーなら引き出しとトレーを追加しても合計1,100円！自分の持ち物の量に合わせて容量を増やしていける、まさに「売り切れ必至」な神収納アイテムでした。
ダイソーの「アクセサリーBOX（窓付）」は、圧倒的な高見え力と自由自在なカスタマイズ性を兼ね備えた、実用性抜群のグッズでした。自分だけの理想のジュエリーケースをお得に作りたい方は、見かけたら早めのゲットをおすすめします。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。