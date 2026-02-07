©ABCテレビ

高校生が２人1組で花をいけ、その出来栄えを競う「全国高校生花いけバトル」。何をどういけるかは２人の自由で、審査員と観客が勝敗を決定します。制限時間はわずか５分の真剣勝負。この大会に挑む大阪府立園芸高等学校華道部２年生の荒川夏音さんと３年生の妹尾菜々海さんに密着します。

池田市にある大阪府立園芸高等学校は創立110年。農業系の３学科を設置し、実験や実習を中心とした専門の授業を行っています。広大な敷地には池や川が流れ、タヌキやキツネ、アライグマなど多様な野生生物が生息する、まさに“生物の楽園”。そんな敷地にある温室で、荒川さんと妹尾さんのチーム「夏音乃海」は、１月に香川県高松市で開催される花いけバトルの全国大会に向けて、実戦さながらの訓練に励んでいます。

©ABCテレビ©ABCテレビ

まず、先鋒・荒川さんが１人で花をいけ、木や枝でベースを作ります。続いて次鋒・妹尾さんが花を生けます。指導にあたるのは２人が所属する華道部の顧問、湯谷廣子先生です。湯谷先生から見た２人の長所や課題は対照的です。マイペースで緊張しない荒川さんはスピードに課題がある一方、生けるのが上手い妹尾さんは自信のなさが課題だといいます。キャラは正反対のチーム「夏音乃海」ですが、２人は互いの個性をどう受け止め、全国大会に挑もうとしているのでしょうか。

大会に向けて、華道部の仲間たちと豊中の花市場を訪れた２人。選んだ植物で校舎の玄関に飾る新年の花をいけます。今回は花いけバトルの制限時間である５分間でなく、時間をかけてじっくりと制作しました。

©ABCテレビ

新年が明け、大会の５日前。湯谷先生の提案で、近畿大会で戦った同じ高校のライバルペアと実践さながらの対決を行いました。 “ライバルたちの思い”を知るまたとない機会になったようです。仲間の思いを背負って、全国大会へ出発します！

１月24日、大会前日に行われる組み合わせ抽選会では、花器も決定。残念ながら、２人が苦手とする花器が当たってしまいました。

©ABCテレビ

１月25日、全国大会の予選ラウンドがスタート。はたして、逆境を乗り越えることはできるのでしょうか。そして、全国大会を終えた彼女たちに芽生えた思いとは？

「LIFE～夢のカタチ～」は、2月7日 土曜 午前11時から放送。（ABCテレビ/関西地域で放送、TVer見逃し配信あり）