ももクロ・玉井「メンバーカラーは、もともと戦隊もののゴレンジャーシステム」

メンバーカラーのおかげでカレーが大好きになりました（笑）

ももクロのメンバーカラーは、もともと戦隊ものの「ゴレンジャー」システムなんです。私は黄色だからカレー好きで食いしん坊のキレンジャー。そのおかげでカレー関連のお仕事をいただいたりしているうちに、カレーが大好きになりました（笑）。

イエローメイクは何度かしたことがあるんですが、グループを結成した当初は今みたいにカラーメイクが流行っていなかったので、コスメの選択肢があまりなかったんです。だから今日メイクルームでズラリと広げていただいたイエローコスメを見て時代の変化を感じました。

ベージュ系やマスタード系、カーキ系など、いろいろなイエローでメイクしていただいて、黄色って幅が広くて素敵な色だな、と。今ももクロはほかの3人のカラーの中で、黄色はアクセントになると感じます。

セルフメイクでこだわるのは目元。瞳の色が茶色っぽいからか、黒いアイラインやマスカラだとあまり馴染まず逆に目が小さく見える気がするので、茶系を使うことが多いです。

今回のイエローメイクもそうだけど、ただの茶色でなくピンク系やアッシュ系のブラウンなど、ニュアンスのある曖昧な色が好き。おしゃれ感や抜け感が出るので、今はそんな色でメイクするのが楽しいです。

【WEB限定】⽟井さんに直撃！ 4つの質問

❓ グループの中で⼀⼈だけロングヘアではない⽟井さん。ヘアスタイルのこだわりはありますか？

今ぐらいの⻑さが⾃分でもしっくりくるし、扱いやすいので、もう⻑いことボブをキープしています。ライブでのヘアアレンジのバリエーションはそこまで多くないのですが、短いなりにいろいろできる⻑さなので、わりと気に⼊っています。

それと、こだわってるのは前髪の⻑さ。 ⾒る⼈が⾒たらすごく鬱陶しい⻑さに⾒えると思うんですが、流しても下ろしても⼤丈夫なように絶妙な⻑さを保つようにしています。

❓ 芸能⽣活20周年と30歳を記念して出版された⼆作の写真集の⾒どころを教えてください！

まず『たまゆら』は、「等⾝⼤の今の私」を切り取ってもらった写真集。旅⾏が好きなので、リゾート感のある場所が私らしいかな、と思ったので、以前から訪れたいと思っていたベトナムのホーチミンとフーコック島で撮影していただきました。特にお気に⼊りのカットは、ホテルの部屋で朝に撮影したもの。⾃然光の中で、ほぼすっぴんの状態を撮っていただいたんですけど、すごく好きです。

『しおどき』のほうはストーリー写真集。脚本家の⽣⽅美久さんに書き下ろしていただいたストーリーに沿って写真を撮っていくという新しい試みでした。私は異なる3つの物語の主⼈公である3⼈の⼥性を演じているのですが、それぞれの役柄によって変わる表情を楽しんでもらえたらと思っています。

❓ 写真集撮影での裏話をそれぞれ1つずつ教えてください。

『たまゆら』はベトナムで撮影しました。現地のゴハンがすごく美味しくて、毎⽇たくさん⾷べていたら、スタッフさんに「写真集の撮影でそんなにゴハンを⾷べる⼈はなかなかいない」とつっこまれました（笑）。写真集の中でフォーを⾷べているカットがあるんですが、そのお店でもしっかりおかわりをして2杯⾷べました。

『しおどき』は、酔っ払いながら道端でタクシーを⽌めるというシーンがあるのですが、本当にタクシーを⽌めてしまわないようにタイミングを⾒計らって⼿を上げるのに苦労しました（笑）。そのままほろ酔いで街中を歩くシーンを撮影したのですが、私が酔っ払った姿でいる場所から離れた位置から撮影いただく形だったので、周りにいた⽅たちに本物の酔っ払いか変な⼈だと思われてたかもしれません（笑）。

❓ 最近、ときめいたことはありますか？

飼っているトイプードルのイロハくんに毎⽇ときめいてます！ 12歳の⽼⽝なんですけど、寝るときにピトッとくっついてきたり、私が椅⼦に座ると「膝に乗せて！」と⽢えてきたり、⾚ちゃんみたいなんです。

うちのメンバーでペットを飼っているのは私を含めて3⼈なのですが、全員がペットにグループ名にまつわる名前を付けているんです。夏菜⼦のわんちゃんが「ピーチ」で「もも」、うちが「イロハ」で「いろ＆葉」ということで「いろクローバー」、れにちゃんの先代のねこちゃんが「Z」で、「ももいろクローバーZ」。

ちなみにれにちゃんのところには最近新しい猫ちゃんが来て「ダブルZ（ゼータ）」くんと名付けられたらしいです（笑）。

たまい・しおり 1995年6月4日生まれ、神奈川県出身。ももいろクローバーZのメンバー。芸能活動20周年を記念し、8/27に1st写真集『たまゆら』、ストーリー写真集『しおどき』（共にSDP）を二作同時発売。今年の5/6には日本武道館で初のソロコンサートを開催。