2026Ç¯4·î¥¯¡¼¥ë¿·ºîTV¥¢¥Ë¥á¡ØÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡ÙÂè5´ü¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤¬¡¢±«µÜÅ· ºî»ìºî¶Ê¤Î¡Ö¥Î¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡×¤Ë·èÄê¡ª

±«µÜÅ·¤¬2026Ç¯4·î¥¯¡¼¥ë¿·ºîTV¥¢¥Ë¥á¡ØÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Î¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Çºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¶Ê¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×ºîÉÊ¤¬¡ØÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ªÌÀ¤ë¤¤¶Ê¤Ë¡¢¤«¤Î¤«¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·ÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤¿²Î»ì¤ò¾è¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢OP¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈËÜ¿Í¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±«µÜ¼«¿È¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ËÜºî¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¿å¸¶ÀéÄá¤ÎÀ¼Í¥¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£ºî¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆü¸ø³«Í½Äê¡£
¸½ºßÂè4´ü¤Þ¤Ç¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§µÜÅçÎéÍù / ¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×Ï¢ºÜ¡Ë¡£2020Ç¯7·î¤è¤ê¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤Î²Ä°¦¤µ¤¬½Ö¤¯´Ö¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯7·î¤«¤é¤Ï¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬¡¢2023Ç¯7·î¤«¤é¤Ï¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¤¬¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯7·î¤«¤é¤Ï¥¢¥Ë¥áÂè4´ü¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Âç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¡£¸½ºßTV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼36Ëü¿Í¡¢¸¶ºîÌ¡²è¤ÏÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1,500ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¥é¥Ö¥³¥áºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ò¶Ø¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥ºÊÔ¤Î2¥¯¡¼¥ëÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡ÙÂè5´ü¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¡£º£²ó¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤ÏÏÂÌé¤Î¡Ö¤½¤Î»þ¤Î²¶¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£²¶¤Î±³¤À¤é¤±¤Î¥ì¥ó¥«¥Î¥é¥¤¥Õ¤Ï¡¢½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¤³¤È¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Î¥í¡¼¥°¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥ºÊÔ¤Î´°·ë¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎËãÈþ¡¢ÎÜ²Æ¡¢ÀéÄá¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Å¸³«¡£±ÇÁü¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÏÂÌé¤ÈÀéÄá¤¬¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢Âè5´ü¤ÎÊª¸ì¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹µ¤¤Ë¤Ê¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Âè5´ü¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤â¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ù(Âè5´ü)
2026Ç¯4·î¤è¤ê¡¢¡È¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥à¡ÉÏÈ¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï
¢¨ÊüÁ÷¾ðÊó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Ç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡¢µÜÅçÎéÍù¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1,500ËüÉôÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤¥é¥Ö¥³¥á¤¬¡¢ÂÔË¾¤ÎTV¥¢¥Ë¥áÂè5´ü¤Ë¡ª
À¶Á¿²ÄÎù¤Ê¡È¥ì¥ó¥¿¥ë¡ÉÈà½÷¡Ê¥ì¥ó¥«¥Î¡Ë¡¦¿å¸¶ÀéÄá¤Î¤³¤È¤ò²ÈÂ²¤Ë¤âÍ§¿Í¤Ë¤â¡ÈËÜÅö¡É¤ÎÈà½÷¤À¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥À¥á¥À¥áÂç³ØÀ¸¡¦ÌÚ¥Î²¼ÏÂÌé¡£
±³¤À¤È¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Èµ¶¤ê¡É¤Î´Ø·¸¤òÂ³¤±¤ëÏÂÌé¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¼¡Âè¤ËÀéÄá¤Ø¤Î¡ÈËÜÊª¡É¤ÎÁÛ¤¤¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
±Ç²èÀ©ºî¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÌµ»öÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¤Ä¤¤¤ËÏÂÌé¤ÏÀéÄá¤Ø¤Î¡È³Ð¸ç¡É¤ò·è¤á¤ë¡£
°ìÊý¡¢¤ä¤ä¶¯°ú¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÈà½÷(²¾)¡¦¹¹²ÊÎÜ²Æ¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÄ¶ÀÑ¶ËÅª¤ËÏÂÌé¤ËÇ÷¤ë¡Ä¡Ä¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ÏÂÌé¤ÈÀéÄá¤Î¡ÈËÜÅö¡É¤Î´Ø·¸¤òÃÎ¤ë¾®°ËâÅª¤Ê¸µ¥«¥Î¡¦¼·³¤ËãÈþ¤¬ÀéÄá¤ËµÞÀÜ¶á¤¹¤ë¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿»öÂÖ¤âÈ¯À¸¡ª¡©
¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢Êª¸ì¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢ÉñÂæ¤Ï¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤Ø¡ª¡ª
¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤Î¡È¥ì¥ó¥¿¥ë¡É¤«¤éÆ°¤½Ð¤·¤¿ÏÂÌé¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¡É¡£
¡Èµ¶¤ê¡É¤ÎÈà½÷¤¬¡ÈËÜÊª¡É¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆË¬¤ì¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡ª¡©
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§µÜÅçÎéÍù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§¸Å²ì°ì¿Ã
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹ÅÄ¸÷µ£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ê¿»³´²ºÚ
²»³Ú¡§¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó
²»¶Á´ÆÆÄ¡§郄·¬ °ì
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§½©ÍÕ¤ß¤Î¤ë
¿§ºÌÀß·×¡§Ä¹Èø¼ëÈþ
2D¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼:ËãÀ¸¹ä»Ë
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ºä°æ¿µÂÀÏº
ÊÔ½¸¡§ÃæÍÕÍ³Èþ»Ò
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥È¥à¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¿Âè6¥¹¥¿¥¸¥ª
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
ÌÚ¥Î²¼ÏÂÌé¡§ËÙ¹¾ ½Ö
¿å¸¶ÀéÄá¡§±«µÜ Å·
¼·³¤ËãÈþ¡§ÍªÌÚ ÊË
¹¹²ÊÎÜ²Æ¡§Åì»³Æà±û
ºùÂô ËÏ¡§¹â¶¶Íû°Í
È¬½Å¿¹¤ß¤Ë¡§¶Üß· Í¥
¡ü³Ú¶Ê¾ðÊó
±«µÜ Å·
¡Ö¥Î¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§±«µÜÅ· / ÊÔ¶Ê¡§¸ÍÅèÍ§Í´¡¢ÀîÅç¾ÏÍµ
¢¨¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã±«µÜÅ·Profile¡ä
8·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀ¼Í¥ / ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£2011Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè2²ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¥¤¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼À¼Í¥¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢ÍâÇ¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡×(¿å¸¶ÀéÄá)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡×(¥¢¥¯¥¢)¡¢¡Ö¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡×(¼·Áð¥Ê¥º¥Ê)¡¢¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡×(¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹)¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£
2014Ç¯¤Ë¡ÖSkyreach¡×¤Ç¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤äTX¡Ø¥Æ¥ìÅì²»³Úº×¡Ù¤ËÀ¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢22Ç¯°Ê¹ß¤Ï¼Â¼ÌCM¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ºî»ìºî¶Ê¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£ºî¡Ö¥Î¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡×¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶ÊÄó¶¡¤È¤Ê¤ë¡£
Ç®¿´¤Ê²ÎÍØ¶Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍèÄê´üÅª¤Ê²ÎÍØ¶Ê¥«¥Ð¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ä¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢23Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2015Ç¯¤«¤é¤ÏÆ±¤¸¤¯À¼Í¥¤ÎËãÁÒ¤â¤â¡¦²ÆÀîÄÇºÚ¤È¤È¤â¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTrySail¡×(¥È¥é¥¤¥»¥¤¥ë)¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤äÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯5·î¤è¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¤ÏÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ÖLAWSON presents TrySail 10th Anniversary Live 2026 ¡ÈCheers!!!¡É¡×¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
©µÜÅçÎéÍù¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡ÖÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ2026
±«µÜÅ·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.sonymusic.co.jp/artist/amamiyasora/
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://kanokari-official.com/