太陽誘電<6976.T>は６日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。今期の売上高予想は従来の見通しから６５億円増額し３５４０億円（前期比３．７％増）、最終利益予想は４０億円増額し１３０億円（同５．６倍）に引き上げた。為替変動による影響を織り込んだ。



４～１２月期の売上高は２６６１億３９００万円（前年同期比４．５％増）、最終利益は１２６億２６００万円（同５４．６％増）となった。第２四半期（７～９月）までのコンデンサーの売り上げに一部前倒し需要が含まれており、第３四半期（１０～１２月）は前四半期比で減収となったが、サーバー向けは堅調だったという。また、為替差益５０億３０００万円を営業外収益に計上した。第４四半期（１～３月）の想定為替レートは１ドル＝１５５円としている。



出所：MINKABU PRESS