YouTubeで人気のリアリティ番組『令和の虎』の二代目主宰として知られる実業家の林尚弘氏が、2月3日のXで異例の呼びかけを行い、波紋を呼んでいる。

豊富な人脈をアピール

「林さんは【実はコスパ最強? 一晩200万円のお会計を負担してくれませんか?】と題した長文のポストをアップしました。林さんはクレジットカードを使わないため、ATM上限の現金200万円を下ろし、月に5000万円くらいのお金を使っているそう。そこで一晩に200万円の飲み代を負担してくれる人を募集しました。《林と面識がある人はOK。ない人は秘書とのZoom面談を経てお申し込みになります》と説明されています」（スポーツ紙記者）

林氏は《その日は、一緒に飲んでいる凄い人たちなどにも、「この人が今日は払ってくれるんだよ! 林の救世主なんだよ!」ってアピールしちゃいます!》とメリットを強調している。

豊富な人脈を持つ林氏ならではの提案に、ネット上では、《普通に考えて200万で人脈得られるかもしれないならだいぶ安いと思う。知識はお金で買えても人脈は基本お金で買えないから》といった評価する声がある一方、《なんかこの手のやつ流行らそうとしてるのかもしれないけど興味なし》《この人と一晩飲むことにそれだけの価値があるんでしょうか? YouTube界隈では有名人なのでしょうが…》といった否定的な意見も並ぶ。

こうした声が聞かれる理由を前出のスポーツ紙記者が指摘する。

「林さんは、気さくで明るいキャラクターでチャンネルの中では人気の“虎”の一人です。その分、今回の提案も“ジョーク”をまじえて行ったつもりなのでしょうが、林さんをよく知らない人からは悪いイメージを持たれてしまったかもしれませんね」

林氏は『令和の虎』の運営でもトラブルが頻発している。

「1月には『令和の虎』に出演していたトモハッピーさんが、チャンネルに無断で『リアルバリュー』に出演したことに対し“出入り禁止処分”を通達しました。このほか『令和の虎』を批判した“虎”に激怒し、本人たちを呼び出した謝罪動画をアップさせてもいます。こちらも林さんなりのユーモアを交えているものの、チャンネル運営に関して“暴走”が目立つといった見方もあります」

今回の“一晩200万円”提案が、そのイメージを加速させてしまったかもしれない。