この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活や投資に関する情報を発信するネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「円▶1万円増えすぎて草！paypayカードのｱﾀｵｶキャンペーンがきたぞー」と題した動画を公開。PayPayカードで開催されている「年度末特別オファー まるごとフラットリボ」キャンペーンについて、具体的な攻略法を解説した。



このキャンペーンは、2026年2月1日から3月31日までの期間中にエントリーし、条件を達成することで合計10,000円相当のPayPayポイントがもらえるというもの。ネコ山氏によると、達成条件は非常に簡単で、実質3円の利用で10,000ポイントを獲得できるという。



具体的な手順は以下の通りだ。まず、キャンペーンページからエントリーを行い、エントリーした月内に「まるごとフラットリボ」に新規登録する。その後、翌月末までに登録したカードを合計3回以上利用すれば条件達成となる。ネコ山氏は「Apple PayやGoogle PayのSuicaに1円を3回チャージするだけで達成できる」と、最も簡単な攻略法を紹介した。



「まるごとフラットリボ」は自動でリボ払いになるサービスだが、今回の攻略法では利用金額が3円と非常に少額なため、リボ払いの手数料は1円未満となり切り捨てられる。そのため、手数料は実質ゼロ円で、ほぼノーリスクで参加できるとネコ山氏は説明した。



ただし、過去に同様のキャンペーンを利用したことがある人は対象外となる。普段からPayPayカードを利用していて対象外となる場合でも、現在開催中の「初めての2枚目カード発行キャンペーン」を利用して2枚目のカードを発行すれば、今回のリボキャンペーンに参加できる可能性があると補足した。



3円の利用で10,000円相当のポイントが手に入るこのキャンペーンについて、ネコ山氏は「早めに攻略した方がいい」と強調。対象となる視聴者に対し、キャンペーンページを確認し、早めに参加することを推奨している。