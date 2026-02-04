この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活や投資に関する情報を発信するネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「円▶1万円増えすぎて草！paypayカードのｱﾀｵｶキャンペーンがきたぞー」と題した動画を公開。PayPayカードで開催されている「年度末特別オファー まるごとフラットリボ」キャンペーンについて、具体的な攻略法を解説した。

このキャンペーンは、2026年2月1日から3月31日までの期間中にエントリーし、条件を達成することで合計10,000円相当のPayPayポイントがもらえるというもの。ネコ山氏によると、達成条件は非常に簡単で、実質3円の利用で10,000ポイントを獲得できるという。

具体的な手順は以下の通りだ。まず、キャンペーンページからエントリーを行い、エントリーした月内に「まるごとフラットリボ」に新規登録する。その後、翌月末までに登録したカードを合計3回以上利用すれば条件達成となる。ネコ山氏は「Apple PayやGoogle PayのSuicaに1円を3回チャージするだけで達成できる」と、最も簡単な攻略法を紹介した。

「まるごとフラットリボ」は自動でリボ払いになるサービスだが、今回の攻略法では利用金額が3円と非常に少額なため、リボ払いの手数料は1円未満となり切り捨てられる。そのため、手数料は実質ゼロ円で、ほぼノーリスクで参加できるとネコ山氏は説明した。

ただし、過去に同様のキャンペーンを利用したことがある人は対象外となる。普段からPayPayカードを利用していて対象外となる場合でも、現在開催中の「初めての2枚目カード発行キャンペーン」を利用して2枚目のカードを発行すれば、今回のリボキャンペーンに参加できる可能性があると補足した。

3円の利用で10,000円相当のポイントが手に入るこのキャンペーンについて、ネコ山氏は「早めに攻略した方がいい」と強調。対象となる視聴者に対し、キャンペーンページを確認し、早めに参加することを推奨している。

YouTubeの動画内容

00:00

3円が1万円に？お得なキャンペーンを紹介
01:34

PayPayカード「まるごとフラットリボ」キャンペーン概要
02:45

3円で1万円もらうための具体的な条件
04:06

攻略手順のまとめ
05:30

【お知らせ】BITPOINTとSBI VCトレードが合併

関連記事

【最大5万円】りそな銀行「春のまつりそな」キャンペーン開始！給与受取で3万円、今すぐチェックすべき条件とは？

【最大5万円】りそな銀行「春のまつりそな」キャンペーン開始！給与受取で3万円、今すぐチェックすべき条件とは？

 【悲報】みずほ銀行「4.5万円還元キャンペーン」、申し込み殺到で事実上の早期終了か。今後の参加可能性も解説

【悲報】みずほ銀行「4.5万円還元キャンペーン」、申し込み殺到で事実上の早期終了か。今後の参加可能性も解説

 「ポイ活はスケジュール管理が命」VTuberが教える、2月に絶対やるべきポイ活備忘録

「ポイ活はスケジュール管理が命」VTuberが教える、2月に絶対やるべきポイ活備忘録
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ネコ山 ポイ活と投資_icon

ネコ山 ポイ活と投資

YouTube チャンネル登録者数 2.69万人 541 本の動画
?ポイ活収益で投資をするポイ活投資ガチ勢Vtuber
youtube.com/channel/UCHjBjxiLtZUaFzACXilhZ1A YouTube