走行中の車のフロントバンパーに体が挟まった状態で発見され、オンライン上で虐待論争を呼んだ、いわゆる“バンパー犬”が119救助隊によって無事救助されたことが分かった。この犬は京畿道竜仁（キョンギド・ヨンイン）で目撃されたとのうわさとは異なり、実際の救助場所は慶尚南道梁山（キョンサンナムド・ヤンサン）だったことが分かった。

3日、動物権団体「ケア」によると、この犬は先月31日、慶尚南道梁山市の動物保護施設に収容され、現在保護されている。

ケア側は「最初の通報は竜仁で発生した事件として受理されたが、追加の通報をもとに追跡した結果、金海（キメ）のある物流倉庫でその車両が発見されたことを確認した」と明らかにした。

最初の通報は慶尚南道金海市に位置する物流センターで受理された。当時「車両のバンパーに犬が挟まっている」という通報を受けて出動した119救助隊は、車両の移動経路を追跡し、梁山でこの犬を救助した。

オンライン上で拡散した当時の写真には、この犬が乗用車のフロントナンバープレートの下に体が挟まったままぶら下がっている様子が写っていた。

救助された犬は梁山市の動物保護施設に引き渡され、現在は安定しているという。

ケア関係者は「犬は先月31日から市の保護施設で保護中だ」とし、「3日、近隣地域の活動家が保護施設を訪れて健康状態を確認し、精密検査のため病院へ搬送する予定だ」と話した。

警察は、犬が挟まっていた車両の運転手について、故意だったかどうかなど事件の詳しい経緯を調べている。