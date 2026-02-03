この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系OL YouTuberのネコさや氏が、「【失敗談】GMOとくとくBBキャッシュバック、知らないと大損する7つの罠…」と題した動画を公開。「GMOとくとくBB」が提供する光回線やWiMAXなどの高額なキャッシュバックキャンペーンについて、自身の失敗談を交えながら注意点を解説した。



ネコさや氏は、現在でこそ公式アンバサダーとして活動しているが、過去に「あることを知らなかったせいで損をしてしまった」経験があると告白。その経験から、キャッシュバックを確実に受け取るために知っておくべき「7つの罠」を具体的に挙げている。



最初の罠として挙げられたのは、申し込み経路だ。氏は「公式サイトから直接申し込むより、当チャンネル経由がお得」だと指摘。動画概要欄の限定リンクを経由し、特定の優待コードを入力することで、キャッシュバック金額が大幅に増額されるケースがあるという。例えば「とくとくBB光」の場合、オプション不要で受け取れるキャッシュバックが、公式サイト経由よりも高額になると説明した。



次に、他社からの乗り換え時に適用される「違約金補填特典」の対象が分かりにくい点を挙げた。この特典は、解約時に発生する違約金などを最大60,000円まで負担してくれるものだが、乗り換え元が「他社」である必要がある。ここでいう「他社」の定義が複雑で、例えばプロバイダがとくとくBBの「ドコモ光」から乗り換える場合は、料金明細の発行元がドコモであるため「他社」とみなされ特典の対象になる。一方で、明細の発行元がとくとくBB自身である「auひかり」などからの乗り換えは対象外となるため、注意が必要だ。



さらに、この違約金補填特典の適用条件を勘違いしやすい点も罠の一つであると解説。特典を受けるには「他社サービスを利用中の状態で申し込む」「指定の申請フォームから申請する」「開通月を含む3ヶ月目の末日までに違約金の証明書を提出する」という手順を厳守する必要がある。特に、申し込み前に乗り換え元のサービスを解約してしまうと、特典の対象外になってしまうため、手順を間違えないことが重要だ。



動画ではこの他にも、オプションの無料期間や契約開始日の認識違いなど、利用者が陥りがちな注意点が解説されている。高額なキャッシュバックは魅力的だが、その仕組みを正しく理解し、後悔しない選択をするための知識が詰まった内容となっている。