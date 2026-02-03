元KAT-TUNのメンバーの亀梨和也が自身のYouTubeチャンネル『亀梨和也チャンネル』に最新の動画をアップ。2匹の愛犬とともにプライベートを過ごす内容を公開したが、その模様が物議を醸した。

何度も同じセリフを

「亀梨さんは、ご実家でチワワのチビクロくんとプードルのジェリーちゃんの2匹の愛犬を飼っています。これまでもたびたび動画に2匹が登場していましたが、今回は東京・有明にある『livedoor URBAN SPORTS PARK』に訪問。愛犬と過ごす休日を公開しました」（芸能プロ関係者、以下同）

動画前半には、愛犬のおもちゃを購入し室内のドッグランに向かった亀梨。2匹とほのぼのと戯れる様子を公開した。しかし、前出の芸能プロ関係者は、その後に亀梨が発した言葉にファンがある反応を示していたと、その一部始終を振り返った。

「遊んでいる途中、最初は貸切状態だったドッグランに別のワンちゃんが数匹入ってきました。その瞬間に、チワワのチビクロくんが吠えて威嚇したのです。亀梨さんはすぐ止めに入り、『ダメ、いけない』と注意。その後も落ち着くまで『いけない』と何度も同じセリフを使い、チビクロくんをなだめていたのです」

何気ない様子だったが、Xにはこの発言を聞いたファンから、ある女性と同じセリフを使っていると拡散されたのだ。

《亀梨が犬にいけないっていうの田中みな実で笑ったw》

《亀梨くん犬叱り=田中みな実完全再現》

《そっくりすぎる苦笑》

その女性とは、亀梨と熱愛が噂されたフリーアナウンサーでタレントの田中みな実だった。

「田中さんも2017年頃からトイプードルのエイミーちゃんを飼っていて、一緒に暮らしています。ゲストで出演したYouTubeチャンネルやSNSなどに愛犬と一緒に出演したこともあります。その中でも、2025年9月に指原莉乃さんと行ったインスタライブでは、配信中に吠える鳴き声が入ってしまい、それを『いけない』と目を見て注意していた田中さんの姿もありました。その叱り方は亀梨さんが発したセリフそのものだったのでネット上で話題になったのだと思います」

2023年3月に、女優の仲里依紗のYouTubeチャンネルにゲスト出演した際にも、同様に愛犬に注意する様子が映っており、日頃からしつけとして発している言葉なのだろう。偶然すぎる言葉の一致にファンも反応せざるを得なかったようだ。

「2024年1月に熱愛が報じられた2人。亀梨さんの事務所も『仲良くしている』と否定することなく、結婚間近とも言われていました。それほど親密な関係であったのであれば、愛犬へのしつけの仕方が似てくることも不自然ではありません。自然に言葉が出ていた様子やトーンも似ているため、2人の仲の良さが際立ったようにも見えましたね」

2025年10月に破局が報じられた亀梨と田中。愛犬が繋いだ絆は、そう長く続かなかったということだろうか――。