¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤ËÆ±¾ðÏÀ¡ÖÌñÊ§¤¤¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡× Êä¶¯¶õÅ¾¤Ë²Ã¤¨¡ÄµåÃÄ¤â¿²¼ª¤Ë¿å¤ÎàÂàÃÄ·àá
¡¡Ìñ¤ÏÍî¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤¬µÜºê¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££³Ç¯·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤â¶¯¤¤³Ð¸ç¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬Ï¢È¯¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¤ÏÆ±¾ð¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×£²ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿£²Æü¤Ï´üÂÔ¤ÎÌî¼ê¿Ø¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤Î¸å³ø¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¿·½õ¤Ã¿Í¤Î¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ï¡¢º£¥¥ã¥ó¥×½é¤Î²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê£±£³ËÜ¤Îºô±Û¤¨¤òÈäÏª¡£ÍèÆü£²Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤âÉé¤±¤¸¤È£±£µÈ¯¤ÎÆÃÂçÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤á¤Ð¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎºäËÜ¡¢´Ý¤é¤â±Ô¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÎÉ²½¤ò´ê¤¤¡¢ºäËÜ¤È´Ý¤ò¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Í¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ë¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¤Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À£²Æü´Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ï½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤¿°ìÊý¡¢µå½ÕÅþÍèÁ°¤ÏÍ½´ü¤»¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡££Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í¸¶¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤äÁ°ÅÄ¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¤Ï¥ª¥³¥¨¤¬ÅÅ·âÂàÃÄ¡£¥¥ã¥ó¥×Ä¾Á°¤Î£±·î£²£·Æü¤Ë¤Ï°éÀ®¤Î½®±Û¤¬¼«¼çÂàÃÄ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍ½ÁÛ³°¤Î½ÐÍè»ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤¿¡£ÀïÎÏÀ°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¥ª¥Õ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤òµî¤Ã¤¿Ãæ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£µð¿Í¤ËÀÒ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ç¤â¤¢¤ë¡£µåÃÄ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡ÖÌîµå¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤â¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¸À¸ìÆ»ÃÇ¤Ç¤¹¤è¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¢¤¤ìÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÕ½±¤ò´ü¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¿å¤òº¹¤¹¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤°»öÂÖ¤Ë¡¢ÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤âµåÃÄ¤â¿²¼ª¤Ë¿å¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤è¡£¤³¤¦¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â³¤¯¤Ê¤é¡¢ÌñÊ§¤¤¤Ç¤â¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï£±·î£³£±Æü¤ËµÜºê¿ÀµÜ¡¢¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Î£±Æü¤ÏÀÄÅç¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤¿¡£¤â¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¥³¥ê¥´¥ê¡£¤â¤¦àÇ¿á¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤¿¤È¿®¤¸¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¡£