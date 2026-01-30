ＯＬＣが反落し昨年来安値、４～１２月期入園者数「前年同期とほぼ同様」で慎重姿勢

オリエンタルランド<4661.T>は反落し、昨年来安値を連日で更新している。２９日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が５３０２億２６００万円（前年同期比５．０％増）、営業利益が１４１４億１４００万円（同４．８％増）だった。営業利益の通期計画（１６００億円）に対する進捗率は約８８％に上った。株価は直近で調整色を強めていたことから、増益決算を手掛かりとした買いが先行したものの、テーマパーク事業の入園者数は前年同期と「ほぼ同様」であると明らかにしている。客数の伸び悩みによる来期以降の収益モメンタムの鈍化の懸念もあって、次第に売りが優勢となった。



４～１２月期は２０２４年６月にオープンした東京ディズニーシーのエリア「ファンタジースプリングス」やスペシャルイベントなどが好調だった。特にホテル事業がファンタジースプリングスホテルの通期稼働や客室単価の上昇で営業増益を牽引した。通期の業績予想は据え置いた。費用の時期ずれや天候リスクなどを踏まえたという。



出所：MINKABU PRESS