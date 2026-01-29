この小ささで350m先まで明るく照らすLEDライト。固定クリップやストロボモードも搭載
この記事は2025年12月17日に公開された記事を編集して再掲載しています。
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
防災リュックの奥底で眠っている懐中電灯、最後に点灯確認したのはいつでしょう？ 「いざというとき、本当に活躍してくれるのかな」という漠然とした不安。それを手堅くカバーしてくれそうなガジェットがFITORCHの「ER16GT」です。
雨の日でも、うっかり落としても大丈夫
災害時はもちろんですが、日常のアウトドアや散歩でも「タフさ」は重要ですよね。 例えば、激しい雨の中で愛犬の散歩をしなきゃいけないときや、キャンプ場のぬかるみに落としてしまったとき。そんなシチュエーションでも、このライトなら気兼ねなく使えます。
水深1.5mまでOK： IP68準拠なので、うっかり水中に落としても焦る必要はありません。
衝撃に強い： アルミ合金ボディで、1mの高さからコンクリートに落としても耐えられる設計。
繊細な扱いが不要なだけで、モノとしての使い勝手はかなり上がりますよね。
街灯のない夜道も怖くない明るさ
「暗闇を照らす」という機能において、このサイズ感からは想像できないほどしっかりした光量があります。
最大1350ルーメンという明るさは夜道の足元や遠くの看板を確認するのにも十分すぎるほど。ターボモードなら車のハイビームと比較してもご覧の通りの照射範囲で、暗い夜道に安心感をもたらしてくれます。
遠くまで届く： 350m先まで照射可能。
もしもの機能： 自分の位置を知らせるストロボや、SOSモールス信号モードも搭載。
深夜のコンビニへの買い出しや、夜間の車の点検など「ちょっと明かりが欲しい」というシーンから、もしものときにも頼りになりますね。
「電池切れ」のストレスを減らす工夫
懐中電灯で一番困るのが、いざ使おうとしたときの電池切れ。「ER16GT」は、そのあたりも今どきの仕様になっています。
USB Type-C充電： スマホの充電器がそのまま使えます。専用ケーブルを探す手間がないのは地味に嬉しいポイント。
残量がわかる： ボタンのランプでバッテリー状況が可視化されています。
5年保証： メーカー保証が長めなのも、長く使う前提の道具としては安心材料です。
乾電池の予備を心配するより、モバイルバッテリーと一緒に運用できるほうが、現代のミニマルな装備には合っている気がします。
1本あるだけで「備え」の意識が変わりそうな「ER16GT」。いつでも使える状態で、常に手元にある安心感は大きいです。
もしもの備えをアップデートするなら、まずはこの1本から始めてみるのもいいかもしれません。気になった方は、ぜひスペック詳細をチェックしてみてください！
Image: 株式会社F&HARU
Source: CoSTORY