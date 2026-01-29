Image: Amazon

電池式はもう古かったか…。

最近ちらほらと見かけるようになった、Appleの「探す」に対応した防犯ブザー。防犯ブザーにもLEDライトにもなって、しかも場所も探せるとか安心感すごいぞ！

…と、購入して子供のカバンに装着しているんですけど、使ってみたら電池持ちがイマイチで、3ヵ月ほどで電池残量低下の通知が届きました。

うーん、ちょっとめんどいし、コイン電池（CR2032）2個を3ヵ月毎に交換はコスト的にもなぁ…。

って、モヤっていたらちょうどいいやつを見つけちゃった。

「探す」対応の、ロジテック製防犯ブザー「LGT-LWUCSS1WHM」です。なんとUSB-C充電対応、求めていたヤツ！ しかも、今AmazonのスマイルSALEで6％OFFになっているので、回収時ですね。

ピンを抜いて大音量。場所が地図でわかる

緊急時にはピンを引き抜けば大音量で周囲にキケンを伝える防犯ブザーとして、そして荷物の場所がiPhoneなどのAppleデバイスの「探す」機能で突き止められます。

AppleのAirTagのように「こっちの方向◯m」といった、近くまでのナビゲーションはありませんけど、それでもどこにある？ がわかるだけでも安心感大きいですよね。手元から離れた時に通知とサウンドでお知らせしてくれるのも気が利いています。

ライトのバリエーションも多くて、暗がりで足元・手元を照らせるだけでなく、目立ちやすい赤色点滅や、緑色で優しい光のほたるライトへの切り替えもあり！となかなかに多機能。

なによりUSB-Cで充電できるのが本当に使い勝手良さそうで…。

バッテリーはフル充電で6ヶ月持つとしていますが、バッテリーの劣化や使用中の電池切れを防ぐため3ヶ月以内の充電が推奨されています。

今、僕が使っている防犯ブザーでも3ヶ月で電池交換だから、同じ手間で電池分のコストがなくなるなら、こっちの方が長い目で見たら良さそうなんですよね。

よし、買い替えるか！

