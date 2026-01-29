なか卯、脂が乗った天然の国産ブリを特製ダレに漬けた冬限定の一品「天然漬けブリ丼」を期間限定発売
なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、2月4日午前11時から、期間限定で「天然漬けブリ丼」を販売する。
「天然漬けブリ丼」は、脂が乗った国産のブリをなか卯の特製ダレに漬け込み、ごはんの上にたっぷりと盛り付けた商品とのこと。
天然の国産ブリは、濃厚な身の旨みと、とろけるような口どけの脂の甘みが特長となっている。鰹や昆布の出汁と醤油を使用した特製ダレに漬け込むことでブリの旨みを引き出し、また、もっちりとした食感となめらかな舌触りに仕上げた。
同時に、大盛のごはんに並盛の2倍の量の漬けブリを盛り付けた“特盛”も販売する。脂乗りが良い天然の国産ブリを心ゆくまで楽しみたい人におすすめとなっている。
ぜひこの機会に、近くのなか卯の店舗や家庭で、「天然漬けブリ丼」を楽しんでほしい考え。
［小売価格］
ごはん小盛：890円
並盛：920円
ごはん大盛：1010円
特盛：1520円
（すべて税込）
※持ち帰りが可能
※一部店舗は価格が異なる
※445店舗で販売予定（1月28日時点）
［発売日］2月4日（水）