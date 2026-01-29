マクドナルド、新バーガー発売も「考えてる人毎回一緒か？」「客を馬鹿にしている商売だよな」厳しい声
マクドナルドの公式X（旧Twitter）は1月29日に投稿を更新。期間限定でボリュームたっぷりのバーガーが登場するようです。
【写真】マックの賛否両論？ 新商品！
ほかには「N.Y. ダブル肉厚ビーフ ペッパー&ビーフソテー」「N.Y. ソーセージ ペッパー&ビーフソテーマフィン」も販売するよう。2月4日からの期間限定となります。
「ほぼ同じで草」「新しいN.Y.バーガーズ楽しみにしてるけど…『新』って言われても見た目ほぼ一緒じゃん」「毎回なんか色違い新バーガー程度で創造性ないよな」「なんで似た様な商品ループしてるだけで新商品？」「変わり映えしないな」「使い回して、受け狙いのコラボで誤魔化すという、客を馬鹿にしている商売だよなこれ」と、厳しい声は多く寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】マックの賛否両論？ 新商品！
「新しいN.Y.バーガーズが登場！」同アカウントは「新しいN.Y.バーガーズが登場！ 2/4(水)発売！」と報告し、1枚の画像を載せています。3種類のバーガーの写真が載っている宣伝画像です。「N.Y.バーガーズ」というシリーズで、「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー&ビーフソテー」「N.Y. ジューシーチキン ホット&ペッパー」「N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック&バジル」の3種類が掲載されています。どれもとてもおいしそうです。
「変わり映えしないな」コメント欄では「ガーリックバジルとかもう絶対美味しいじゃん」「肉厚ビーフのビーフソテーうまそうすぎる」と期待する声が上がる一方で、「マクド好きやから言うけど新バーガーって言って毎回ほとんど変わらないよね…新バーガー考えてる人毎回一緒か？」といった声も。
「ほぼ同じで草」「新しいN.Y.バーガーズ楽しみにしてるけど…『新』って言われても見た目ほぼ一緒じゃん」「毎回なんか色違い新バーガー程度で創造性ないよな」「なんで似た様な商品ループしてるだけで新商品？」「変わり映えしないな」「使い回して、受け狙いのコラボで誤魔化すという、客を馬鹿にしている商売だよなこれ」と、厳しい声は多く寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)