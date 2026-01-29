この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

はじめに

ゴミ屋敷・不用品回収の専門業者「イーブイ」は、公式YouTubeチャンネルにて衝撃の現場動画を公開しました。 今回の現場は、20年もの歳月をかけて溜め込まれたゴミが、なんと14トン（トラック数台分）以上にも及ぶ大規模なゴミ屋敷。足の踏み場もなく、大人の背丈ほどまで積み上がった「缶の部屋」と万年床を、プロのチームワークで3日間かけてリセットする全記録をご紹介します。



1. 足が埋もれる「缶の部屋」…20年分の堆積物

動画の冒頭に映し出されるのは、玄関から奥の部屋まで隙間なくゴミが積み上がった凄まじい光景です。 スタッフが部屋に入る際も、ゴミの山をかき分けなければ一歩も進めない状態。その大部分を占めるのは、空き缶、ペットボトル、そして食品トレーです。これらが床が見えないほど何層にも重なり、地層のように堆積しています。



特に困難を極めたのが、飲み残しの液体です。長年の重みで容器が破損し、漏れ出した液体で床一面が濡れている過酷な状況下での作業となりました。



2. ゴミ屋敷に潜む命の危険「漏電・火災」のリスク

単に「汚い」だけではないのが、ゴミ屋敷の恐ろしい点です。 今回の現場でも、イーブイ代表の二見は、ゴミの中に埋もれた電気配線への懸念を指摘しています。



「飲み残しの液体や湿気が、ゴミに埋もれたコンセントや延長コードに触れることで、漏電や火災（トラッキング現象）を引き起こす原因になります」



ゴミの量が増えれば増えるほど、住人の目が行き届かなくなり、火災のリスクは跳ね上がります。プロの視点から見ても、一刻も早い対処が必要な危険な状態でした。



3. 作業で見えた「20年の歴史」と依頼者の想い

作業は、ただゴミを捨てるだけではありません。スタッフは一つひとつ分別を行いながら、ゴミの山を掘り進めていきます。 下層からは湿気で固まったゴミと共に、大量の小銭や、2004年（平成16年）当時の新聞も発見されました。まさに20年という長い時間が可視化された瞬間です。



作業2日目には依頼者様も現場を訪れ、この状態に至った経緯を語ってくださいました。



元々は父親が住んでいたが、骨折を機に片付けができなくなった



その後、自身も住み始めたが、仕事の多忙さからゴミを溜めてしまった



「親の怪我」や「仕事の忙しさ」。これは誰の身にも起こりうることであり、ゴミ屋敷問題が決して他人事ではないことを物語っています。



4. 【ビフォーアフター】3日間で部屋は蘇るか？

3日間にわたるスタッフの懸命な作業の結果、天井近くまであったゴミの山は完全に消失しました。 動画の終盤では、20年ぶりに姿を現した畳や床、そして清掃によって本来の明るさを取り戻した部屋の様子が映し出されています。



また、ゴミの中から救出された貴重品や思い出の品、家具の搬出作業など、専門業者ならではの丁寧な仕事ぶりも記録されています。



まとめ：ゴミ屋敷の悩みは専門家へ相談を

長年放置され、個人の力ではどうすることもできなくなったゴミ屋敷。しかし、専門家の知識とチームワークがあれば、わずか数日で生活をリセットすることが可能です。



「自分も同じような状況で悩んでいる」「実家がゴミ屋敷になってしまった」 そうしたお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まず、一度専門家であるイーブイにご相談ください。