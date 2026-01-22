pppomが誕生♡新メイクアップブランドのぷっくりリップに注目

2026年2月、気分を映す新メイクアップブランドpppom（ポム）が誕生します。ファーストプロダクトとして登場するのは、マイルドな温感でぷっくり唇を演出*¹する「プランプポップグロス」。その日のムードに寄り添う14色展開と、軽やかな使い心地が魅力です。メイクを通して自分らしさを楽しむ、新しい毎日を彩る注目ブランドの世界観に迫ります♡

気分を映すpppomのブランド哲学

pppomは「今日はどんな自分でいよう？」をテーマに、気分やスタイルの変化を肯定するメイクアップブランド。

名前の由来はフランス語でりんごを意味するpommeで、外見が変わっても芯は変わらない存在を象徴しています。

ブランドマークの“タグ”には、移ろうムードの中でも自分軸を大切にする想いが込められ、メイクをファッション感覚で楽しめる世界観を表現しています。

プランプポップグロスの魅力

プランプポップグロスは税込1,760円で、ジンジャー由来成分²配合のマイルド温感プランパー。唇にやさしい温かさを与え、自然なハリ感のあるぷっくりリップを演出¹します。

ベタつきにくいなめらかなツヤテクスチャーで、うるおい感を長時間キープ*¹。大きめチップが唇にフィットし、ひと塗りで均一に仕上がるのも嬉しいポイントです。

フレッシュアップルの香りで、気分までリフレッシュ。

14色展開＆限定特典もチェック

カラーは全14色。P01ポムレッド、P02スイングピンク、P03モーブフロウ、P04ミルキーチュチュ、P05ピンキーデュー、P06ビビッドバイト、P07コーラルグレイズ、P08ロージーフォグ、P09テンダーパープル、P10ベイキーブラウンに加え、ラメ入りのP11クラッシュレッド、P12シャイングリーン、P13ハニーブリンク、P14ブラウンドリームを展開。

発売記念として、数量限定のキーリングSETやミニミラーチャーム特典も用意され、コスメをアクセサリー感覚で楽しめます。

新しい自分に出会うpppomリップ♡

pppomのプランプポップグロスは、2026年2月4日(水)より＠cosme TOKYO先行発売を皮切りに、ロフト、PLAZA、ハンズなどで順次展開。

オンラインでは2月2日(月)からQoo10やTikTok Shopでも購入可能です。

気分で色を選び、スタイルを切り替える楽しさを教えてくれるpppom。毎日のメイクに、ときめきと自由をプラスしてみてはいかがでしょうか♪