JILUKA、最新作「DeViLs」リリース
“EGM”（エレクトロ×ゴシック×メタル）という セルフコンセプトを打ち出し、世界的な注目を集めるJILUKAの2025年はまさに激動の一年だった。
世界的メタルバンド・JINJERとのアジアツアーから始まり、Imminence、LANDMVRKSと共にアメリカ全22公演、ヘッドライナーでは ヨーロッパや中南米、日本国内含む 世界24箇所のワールドツアーを成功させた。
そんなJILUKAが激動の最中、制作を進めたEGM第6弾シングルとなる最新作「DeViLs（デヴィルス）」──。
今回も世界的サウンドエンジニア・Jeff Dunneが チームに合流、またサウンドアシストとしてNY発のトラックメイカー・VXIAが参加、さらにはイタリアのOVERLOAD GUITARS、オランダのRED LAYER GUITARSがインストゥルメンタルサポートに加わる等、世界を廻るJILUKAならではのワールドワイド布陣。
その産み落とされた自己凌駕作 EGM6thはまさに“悪魔の所業”。八つ目の悪魔は止まる事を知らない。
◾︎NEW DIGITAL SINGLE「DeViLs」
AppleMusic他、配信は2026年2月開始予定（詳細続報）
※会場限定パッケージCD→ 続報にて
10th Anniversary ALBUM・BEST OF JILUKA ver.2025『XNDII』
発売日：2026年1月28日 (水）
品番：DPRJ-1019・1020
形態：CD2枚組＋ブックレット
収録曲数：DISK-A /17曲 DISK-B /17曲
定価:税込￥5,500/税抜￥5,000
販売/発売元：FAIZH MUSIC
特典：オリジナルロゴステッカー（特典は数に限りがございます）
タワーレコード https://tower.jp/item/7941772
Amazon.co.jp https://amzn.asia/d/h7TwCjy
収録曲
［DISK-A］17曲
1.Faizh - ver.XNDII
2.Eclipse - ver.XNDII
3.BaLa-DeDa - ver.XNDII -
4.Moksha ※new song
5.Hellraiser - ver.XNDII
6.Screamer - ver.XNDII
7.ELIZA - ver.XNDII
8.KUMARI - ver.XNDII -
9.SUZAKU - ver.XNDII
10.The Purge - ver.XNDII
11.Raison d’etre - ver.XNDII -
12.Lethal Affliction - ver.XNDII -
13.Ajna - ver.XNDII -
14.Obliterator - ver.XNDII -
15.Last Faith - ver.XNDII -
16.Atlantis - ver.XNDII -
17.Ablaze -ver.XNDII -
［DISK-B］17曲
1.Divine Error - ver.XNDII -
2.Mephisto - ver.XNDII -
3.Edifice - ver.XNDII -
4.Ignite - ver.XNDII -
5.Twisted Pain - ver.XNDII -
6.ZONE - ver.XNDII -
7.Flux - ver.XNDII -
8.Bloodshot - ver.XNDII -
9.M.A.D - ver.XNDII -
10.Monophobia - ver.XNDII -
11.Omelas - ver.XNDII -
12.Matrix - ver.XNDII -
13.Elice in slow motion - ver.XNDII -
14.Lluvia - ver.XNDII -
15.Amnesia - ver.XNDII -
16.Citrus - ver.XNDII
17.Faceless - ver.XNDII -
-All Music & Lyrics by Sena
※Digital Release：Spotify・Apple Music他配信中
XNDII：DISK-A https://linkco.re/e5gGfy8Y
XNDII：DISK-B https://linkco.re/Vf2psRP6
◾︎＜JILUKA 2026 WORLD TOUR”DeViLs”＞
世界初日公演
-JAPAN-
4/25(土) 東京・渋谷STREAM HALL（詳細続報にて）
-USA-
May 08 Greenville, SC - Radio Room
May 09 Atlanta, GA - Masquerade (Purgatory)
May 10 Daytona Beach, FL - “Welcome to Rockville”
May 12 Greensboro, NC - Hangar 1819
May 13 New York, NY - The Brooklyn Monarch
May 15 Columbus, OH - “Sonic Temple”
May 16 Cudahy, WI - X-Ray Arcade
May 17 Chicago, IL - Bottom Lounge
May 19 Oklahoma, OK - 89th Street Collective
May 20 Dallas, TX - Puzzles
May 22 Colorado Springs, CO - Black Sheep
May 23 Denver, CO - Marquis
May 25 Mesa, AZ - The Nile Theater
May 26 Las Vegas, NV - Grey Witch
May 28 Sacramento, CA - Harlow’s
May 29 Berkeley, CA - Cornerstone
May 30 Pomona, CA - The Glass House
◾︎ライブ情報
2月1日（日）吉祥寺CLUB SEATA（JILUKA / RAZOR / NoGoD）
2月6日（金）渋谷 DIVE（JILUKA周年記念公演「JLK-ANNIVERSARY 2026」）
3月6日 (金) BLAZE GOTANDA（JILUKA presents/ JILUKA × XANVALA）
3月15日(日）都内某所（FANCLUB会員限定ワンマン）
3月27日(金) 渋谷音楽堂（JILUKA presents/ JILUKA × Azavana）
4月11日(土) 大阪某所（FANCLUB会員限定ワンマン）
4月12日(日）大阪 難波Yogibo META VALLEY (D×D×J 2026/DEVILOOF/DEXCORE)
4月18日(土）名古屋 ElectricLadyLand (D×D×J 2026/DEVILOOF/DEXCORE)
4月19日(日) 名古屋某所（FANCLUB会員限定ワンマン）
7月12日(日) Paris, France Arena Grand Paris（B7KLAN J-ROCK FEST）
（MOI DIX MOIS/D’ESPAIRS RAY/An Cafe, AZAVANA、IMPERIAL AGE）
