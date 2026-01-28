この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」と題した動画を公開しました。出演者のJukia氏が、空港に到着したばかりの外国人に声をかけ、観光案内からホテルへの送迎までを無償で行う企画です。

今回Jukia氏が声をかけたのは、スウェーデンから来た男性3人組。彼らの「日本食が食べたい」「古着屋に行きたい」といった希望を叶えるべく、都内各所を巡る一日が始まりました。まず一行が向かったのは、招き猫発祥の地とされる豪徳寺です。数え切れないほどの招き猫が並ぶ光景に驚きつつ、男性の一人は「全てが敬意を持って扱われている気がするよ」と、日本の文化に感銘を受けた様子でした。

続いて訪れたのは、古着の街として知られる下北沢。ファッション好きだという男性は、数々のヴィンテージショップを巡り、熱心に服を選びます。デザインやサイズ感にこだわりを見せながら、お気に入りのアイテムを見つけ、満足げな表情を浮かべました。そして一行は、彼らにとって日本での初食事となる焼き鳥店へ。親子丼や焼き鳥の盛り合わせを前に「ため息が出るほど美味しそうだ」と期待を膨らませます。初めて食べる炭火焼きの鶏肉に「めちゃめちゃ美味しいわ」「うますぎ！」と感動の声を上げました。

一日のおもてなしを終え、ホテルに到着すると、別れを惜しみながら感謝を伝え合いました。動画で紹介された日本の魅力と心温まる交流は、これからの旅行プランの参考になるかもしれません。

YouTubeの動画内容

02:12

スウェーデンからの旅行者との出会い
11:28

招き猫発祥の地「豪徳寺」を訪問
18:50

古着の聖地・下北沢でショッピング
24:54

日本での初食事！絶品焼き鳥に感動
38:23

感動のお別れとゲストからのメッセージ

関連記事

「日本の魚はレベルが違う」ブラジルからの観光客、念願の“本物”の寿司に「すごくおいしい！」と感動

「日本の魚はレベルが違う」ブラジルからの観光客、念願の“本物”の寿司に「すごくおいしい！」と感動

 「とんでもなく美味しい！」初来日のフランス人兄妹、日本の“おもてなし”と初の鉄板焼きに大興奮

「とんでもなく美味しい！」初来日のフランス人兄妹、日本の“おもてなし”と初の鉄板焼きに大興奮

 YouTuberの“おもてなし”にドイツ人兄弟が感動 「これ最高だ！」日本のとんかつ初体験で満面の笑み

YouTuberの“おもてなし”にドイツ人兄弟が感動 「これ最高だ！」日本のとんかつ初体験で満面の笑み
もっと見る

チャンネル情報

イチマルク │ FREE RIDE_icon

イチマルク │ FREE RIDE

YouTube チャンネル登録者数 非公開 388 本の動画
【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo
youtube.com/@109-FREERIDE YouTube