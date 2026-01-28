この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

日本旅行、初日は何する？外国人が絶賛した“完璧な”観光プランとは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」と題した動画を公開しました。出演者のJukia氏が、空港に到着したばかりの外国人に声をかけ、観光案内からホテルへの送迎までを無償で行う企画です。



今回Jukia氏が声をかけたのは、スウェーデンから来た男性3人組。彼らの「日本食が食べたい」「古着屋に行きたい」といった希望を叶えるべく、都内各所を巡る一日が始まりました。まず一行が向かったのは、招き猫発祥の地とされる豪徳寺です。数え切れないほどの招き猫が並ぶ光景に驚きつつ、男性の一人は「全てが敬意を持って扱われている気がするよ」と、日本の文化に感銘を受けた様子でした。



続いて訪れたのは、古着の街として知られる下北沢。ファッション好きだという男性は、数々のヴィンテージショップを巡り、熱心に服を選びます。デザインやサイズ感にこだわりを見せながら、お気に入りのアイテムを見つけ、満足げな表情を浮かべました。そして一行は、彼らにとって日本での初食事となる焼き鳥店へ。親子丼や焼き鳥の盛り合わせを前に「ため息が出るほど美味しそうだ」と期待を膨らませます。初めて食べる炭火焼きの鶏肉に「めちゃめちゃ美味しいわ」「うますぎ！」と感動の声を上げました。



一日のおもてなしを終え、ホテルに到着すると、別れを惜しみながら感謝を伝え合いました。動画で紹介された日本の魅力と心温まる交流は、これからの旅行プランの参考になるかもしれません。



