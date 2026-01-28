2月発表が濃厚。Galaxy Buds4シリーズ、公式がうっかりその存在をリーク
来月2月25日、日本時間では2月26日に発表会「Galaxy Unpacked」の開催が期待されているSamsung（サムスン）。
フラッグシップスマホのGalaxy S26シリーズの発表はもちろんですが、同時にイヤホンの発表もありそうです。Samsung公式が、Galaxy最新イヤホンとなるGalaxy Buds4シリーズをうっかりリークしてしまったようなので…。
Galaxy Buds4、存在確認！
Galaxy Buds4シリーズの存在が明らかになったのは、SamsungのGalaxy端末向けコミュニティ＆サポートアプリSamsung Membersにて。Xにそのスクリーンショットがポストされていますが、アプリ内の端末選択のページに「Galaxy Buds4」と「Galaxy Buds4 Pro」がリスティングされています。
うっかりはこれだけなので、機能やスペックについてはわからず。ただ、ここに表示されるということはリリースが非常に近く、もう目前なのかも？
どんなイヤホンになる？
2024年リリースのGalaxy Buds3では、外観デザインがApple（アップル）のAirPodsに寄せられたことが話題になりました（それだけじゃないけどね）。
Galaxy Buds4は、そのデザインはキープしつつさらにアップデート。ステム部分がよりワイドでフラットかつ全体は丸みを帯びる説、イヤホン上部がワイヤーグリルになる説などがあります。
加えて、充電ケースも変わりイヤホンを差し込むのではなく、寝かせる感じになる説あり。また、機能では装着時のユーザーの頭の動きでタスク発動の、ヘッドジェスチャー機能が追加されるとも言われています。
Source: Android Authority
ギャラクシー Buds3 Pro R630 シルバー + MONOPONO オリジナル 0.5m Cタイプ 予備充電ケーブル セット [並行輸入品]
33,980円
Amazonで見るPR