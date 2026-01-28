来月2月25日、日本時間では2月26日に発表会「Galaxy Unpacked」の開催が期待されているSamsung（サムスン）。

フラッグシップスマホのGalaxy S26シリーズの発表はもちろんですが、同時にイヤホンの発表もありそうです。Samsung公式が、Galaxy最新イヤホンとなるGalaxy Buds4シリーズをうっかりリークしてしまったようなので…。

Galaxy Buds4、存在確認！

Galaxy Buds4シリーズの存在が明らかになったのは、SamsungのGalaxy端末向けコミュニティ＆サポートアプリSamsung Membersにて。Xにそのスクリーンショットがポストされていますが、アプリ内の端末選択のページに「Galaxy Buds4」と「Galaxy Buds4 Pro」がリスティングされています。

うっかりはこれだけなので、機能やスペックについてはわからず。ただ、ここに表示されるということはリリースが非常に近く、もう目前なのかも？

どんなイヤホンになる？

2024年リリースのGalaxy Buds3では、外観デザインがApple（アップル）のAirPodsに寄せられたことが話題になりました（それだけじゃないけどね）。

Galaxy Buds4は、そのデザインはキープしつつさらにアップデート。ステム部分がよりワイドでフラットかつ全体は丸みを帯びる説、イヤホン上部がワイヤーグリルになる説などがあります。

加えて、充電ケースも変わりイヤホンを差し込むのではなく、寝かせる感じになる説あり。また、機能では装着時のユーザーの頭の動きでタスク発動の、ヘッドジェスチャー機能が追加されるとも言われています。

