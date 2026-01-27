ENHYPEN、“海外アーティスト史上最速”初の日本スタジアム公演がスクリーンへ 初ライブ映画が決定
7人組グローバルグループ・ENHYPENの日本で初めてのスタジアム公演『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』が、グループ初のライブ映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』となって、劇場で公開されることが決定した。世界公開に先立って、2月27日から2D・SCREENX、3月27日から4DX・ULTRA 4DXが日本で公開される。
【動画】ENHYPEN、初の日本スタジアム公演がスクリーンへ！メンバーコメント
『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』は、ENHYPENの3回目のワールドツアー日本公演として2024年11月から25年1月まで開催されたドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』（以下、「WALK THE LINE」）の追加公演として実施された。昨年7月5日、6日は東京・味の素スタジアムで、8月2日、3日は大阪・ヤンマースタジアム長居で開催された。デビューから約4年7ヶ月での日本スタジアム公演は、海外アーティスト史上最速という快挙。ドームツアーとスタジアムツアーを合わせた「WALK THE LINE」日本公演全体では、計4都市10公演で約40万人を動員し、ENHYPENの日本ツアーにおける最大動員数を記録している。
ENHYPEN初のライブ映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』には、ENHYPENが日本で初めてスタジアムという大きな舞台に立った、ENHYPENとENGENE（エンジン／ENHYPENのファンネーム）にとって記念すべき7月6日の味の素スタジアム公演を余すことなく収録。グループ史上最大規模のステージで、熱いパフォーマンスを繰り広げるメンバーの様子を圧巻の大スクリーンで堪能できる。
迫力あふれるライブパフォーマンスに加え、舞台裏でのリハーサル、移動中の何気ない日常、そしてスタジアムを熱気で満たしたENGENEのエネルギーまでをも映し出す本作。公開決定を祝って、メンバーよりENGENEへ、喜びのコメント動画も到着した。
通常上映だけでなく、3面マルチプロジェクションのSCREENX、映画のシーンにあわせて座席が動いたり、特殊効果が連動する体感型の4DX、SCREENXと4DXを掛け合わせた圧倒的没入体験が可能なULTRA 4DXと、多様なフォーマットで上映する。
ムビチケ前売券の販売も決定。カードタイプの前売券であるムビチケカードは、絵柄を2種用意。購入の際に好きな絵柄を選べる。特典は「オリジナルステッカー（全7種ランダム）」。ロゴステッカーを剥がすと、メンバーのセルカステッカーが登場する二重仕様になっている。
さらに、ムビチケオンライン券も販売する。購入時特典はメインポスターを使用した「オリジナルスマホ壁紙」となっている。
