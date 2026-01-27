服は「ゆるくなくても心地いい」 隙のない重ね着のテクニック





ゆるいシルエットが増えがちな季節は、「きちんと着飾る」ほうがかえって新鮮。シャツはゆるめずきちんと、スカートはいっそうレディに。キレイめな服をカジュアルダウンする、鉄板の法則をやめてみると、品よく気分転換できる着方やデザインのレパートリーが増えるはず。







「細い×細い」でハズさず遊ぶ

コートの中にもおさまりがいい、丈も身幅もコンパクトに仕上げた「隙のないレイヤード」。シルエットをくずさないことでおのずときちんと整うから、新しさを試したいときにもうってつけ。







2色のタートルネックを重ねてデザインニット風



クラシカルな形のカラーニットで、品よくバイカラーに挑戦。深い色を内側にすると奥行きが生まれ、同時に体を華奢見せする効果も得られる。

イエロータートルネックニット／ヴィルーム（ギャルリー・ヴィー 丸の内店） 中に着たブルータートルネックニット／ジョン スメドレー（ビームス ハウス 丸の内） 黒フレアスカート／HER.







個性派どうしは色もサイズもミニマル化



構築的なジャケットとフリルブラウス。映える服を組み合わせてドレスアップするときは、黒と白で冷静に。コンパクトな形でさらに迫力をセーブ。

黒ジャケット／CORCOVADO（フィルム） 白レースブラウス／HER. ブルーデニムパンツ／タナカ（サロン アダム エ ロペ）







