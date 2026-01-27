アナウンサーが気になる現場で見てきた旬な情報をお伝えする「バミる！」です。



今回お伝えするのは、“ぬい活”です。



ぬい活とは“ぬいぐるみ活動”の略語で、ぬいぐるみを集めたり、お気に入りのぬいぐるみをかわいくカスタマイズしたりなど、ぬいぐるみと一緒にさまざまな活動を楽しむこと。

SNSでは特に「#ぬい撮り」「#ぬい旅」の投稿を中心に人気を集めており、私自身サンチェ君と一緒に遠征先やキャンプ地で写真を撮ったりと、ぬい活を楽しんでいます。





2024年ごろから若者を中心にブームとなっていますがその勢いはまだまだ収まりません。一体どんな魅力があるのか。ぬい活の現場をぬい活歴11年の有田優理香アナウンサーがバミって来ました。人それぞれ、様々な楽しみ方をしている「ぬい活」。人気の勢いは止まらず、2024年、ぬいぐるみの市場規模は約450億円と過去最高を記録しています。そんな、ぬい活人気の波は広島の喫茶店にも。創業から６０年以上、カフェ風車ではぬい活フォトブースが登場。お店の若い従業員の方が考案し手作りしました。また、メニューのパフェは推しのカラーになどアレンジすることもでき、カフェ風車でした撮ることのできない写真も撮れます。そして県外から旅行で来たというお客さんの反応は？そして最近のぬい活は一緒に写真を撮るだけじゃないんです。東横インではぬいぐるみと楽しめる宿泊プランが誕生しました。ぬいぐるみと一緒に出かけたり、写真を撮ったりするだけで、いつもの景色が少し特別に感じられる…。そんなところも、“ぬい活”の魅力だと感じました。これからも、それぞれの形で楽しむ人が増えていきそうです。【2026年1月27日放送】