この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「抗がん剤治療なら政治活動はできない」高須幹弥氏が山本太郎代表の辞職を医学的見地から解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

高須クリニックの高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【れいわ新選組】山本太郎代表が『多発性骨髄腫の一歩手前』で参議院議員を辞職する件について」と題した動画を公開。れいわ新選組の山本太郎代表が発表した議員辞職と病状について、医学的な見地と一個人としての思いを語った。



山本氏は、「多発性骨髄腫の一歩手前」の状態であることを公表し、治療に専念するため参議院議員を辞職。党の代表は続投しつつ、無期限で活動を休止する意向を示している。高須氏はまず、この病状について医学的に解説。「多発性骨髄腫」とは血液のがんの一種であり、その「一歩手前」とは、がん化した細胞はあるものの、臓器障害などの症状が出ていない前段階の状態だと説明した。



その上で、今後の治療法によっては「免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなる」と指摘。抗がん剤治療などを行う場合、多くの人と接する街頭演説などの政治活動は困難になるとの見解を示し、治療への専念という山本氏の決断に理解を示した。また、高須氏は自身が山本氏と同い年であり、タレント時代からのファンであったことを告白。政治家としての山本氏を「すごく熱い人」と評し、政策には異なる意見もあるとしながらも、「民主主義国家において必要な存在」だと語った。



最後に高須氏は、山本氏が無事に回復し、再び政治の場で活躍することへの期待を表明。「無理しないでほしい」と述べ、まずは療養に専念してほしいとエールを送った。