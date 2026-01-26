

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した宮嶋くるみ





1月26日（月）発売『週刊プレイボーイ6号』のグラビアに登場した宮嶋くるみ。どこか懐かしい、少女とのひと夏のストーリー。胸の奥にしまい込んでいた記憶が、そっと目を覚ます。あの日、僕は何を感じていたのだろう。その存在は、気づけば心に爪痕を残している。

【写真】宮嶋くるみの初登場グラビア

＊ ＊ ＊

【今年こそ白ワンピが着たい】

――週プレ初登場だけど、グラビア自体は3回目。手応えは？

宮嶋 楽しかったです。慣れてきたかなと思いつつ、衣装や水着が毎回まったく違うので、いつも新鮮な気持ちで撮影できます。

――印象に残っているシーンは？

宮嶋 自転車に乗ったカットがすごく楽しかったです。あと川のシーン。最初は足だけかなと思ったら、けっこう全身でズブッと入って（笑）。でも時期的にあったかくて、濡れてもすぐ乾くくらいで気持ち良かったです。

――衣装で特に「これ、いいな」と思ったものは？

宮嶋 白いワンピースです。普段全然着ないけど、着てみたら「買ってみようかな」って。まだ買えてないんですけど、今年の夏こそ白いワンピースを着たいです。

――上京して半年ちょっと。東京生活はどう？

宮嶋 お兄ちゃん夫婦と一緒に住んでるので、心細さはあんまりないです。自分の部屋もあって、すごくありがたいですね。

――同居って、どんな感じ？

宮嶋 おいっ子がいるので、にぎやかです。もうすぐ2歳で、走り回ったりジャンプしたり。私も面倒を見ることがあるので、体力がめっちゃつきます（笑）。

――お母さんの実家がフィリピンだと聞いたけど、どんな所？

宮嶋 大家族で、自然がすごいです。ココナツを自分たちで採りに行ったり、水牛がいたり、豚を飼ってたり。日本と全然違う世界で、「こんなに自然にココナツって生えてるんだ」って。

――最後に行ったのはいつ？

宮嶋 フィリピンでのおじいちゃんのお葬式のときです。3年くらい前に亡くなって、お葬式のために帰りました。

――フィリピンのお葬式はどんな感じなの？

宮嶋 家の前に大きなテントを張って、来たい人が自由に来る感じです。お別れ会みたいなのが1週間くらいあって、テントの中でお茶やお酒を飲んだり、カードゲームをしたり、夜中までワイワイしてました。

最後の日は教会で式をして、その後1〜2時間くらい街を練り歩きます。遺体は車に乗せて、みんなは歩いてついていくんです。そこでは、みんな泣きながら歩いてました。

――年も明けて、今年の目標は？

宮嶋 もっといろんな活動に挑戦したいです。舞台のオーディションのお話もいただくことがあるので、そういうのも本格的にやっていきたい。演技のスキルをちゃんと身につけたいなと思ってます。

――目指す俳優のイメージは？

宮嶋 橋本環奈さんに憧れてます。お顔も好きなんですけど、ギャグっぽいシーンでも振り切った演技をされるじゃないですか。私も、いろんな表情を見せられる俳優になりたいです。

――プライベートでハマっていることは？

宮嶋 最近は縦型のショートドラマをよく見てます。中国ドラマとか韓国のとか、日本のも。自分が出る側にも、興味あります。

――運動も好き？

宮嶋 スポーツ観戦が好きで、箱根駅伝を見ると走りたくなります（笑）。家の周りを走ったりしますね。中学のときはバレーボール部だったんですけど、腰を壊して一回できなくなって。

でも今は大丈夫なので、緩くならまたバレーやりたいなって。義理のお姉ちゃんと「ママさんバレーいけそうじゃない？」って話してます。

――次に撮ってみたいグラビアの舞台は？

宮嶋 今回は川だったので、山にも行ってみたいし、海も行きたいです。あと砂浜で撮りたい。それこそ、フィリピンのセブ島で撮れたら最高だなって思います。

――最後に読者にメッセージを。

宮嶋 一枚一枚、表情も雰囲気も全然違う写真になっていると思います。自転車に乗ったり、動きのあるカットも撮れているので、楽しみに見てほしいです。私も一緒に楽しみにしています。

スタイリング／富田育子 ヘア＆メイク／浜田あゆみ

●宮嶋くるみ

2004年1月4日生まれ 福島県出身

身長160cm B80 W55 H80

血液型＝A型

○オスカープロモーション所属。「美少女図鑑AWARD2023」の審査員特別賞を受賞。「ミスマガジン2024」のセミファイナリスト。『あらあらかしこ』（仙台放送、毎週土曜10：25〜）の人気コーナー「あらかしブログ」にレギュラー出演中。

公式Instagram【@k.miyajimaa】

公式X【@Miya__jima】



宮嶋くるみデジタル写真集『しー、ひ・み・つ。』 撮影／青山裕企 価格／1100円（税込）





取材・文／西山麻美 撮影／青山裕企