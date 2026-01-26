この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脱・税理士の菅原氏が『【税制改正大綱】複利で資産が増えて相続対策にもなる!?早くやらないともったいない！』と題した動画を公開し、新NISA制度の延長線上で検討されている「こどもNISA」の位置づけを解説している。冒頭では、NISAの基本的な考え方を整理し、通常は課税される投資利益が非課税になる点や、時間を味方につけた運用が重要である点を確認する。
続いて示されるのが、現行NISAの枠組みである。成長投資枠と積立投資枠という2つの区分があり、非課税で保有できる上限が定められている一方、評価額が増えても課税されないという特徴が強調される。ここから話題は、今回の税制改正で新設が検討されている「こどもNISA」へと移る。
こどもNISAは未成年を対象とし、長期の積立を前提とした制度設計が想定されている。早期から運用できる点は複利効果の面で魅力がある一方、菅原氏は解約制限という制約を重要な論点として挙げる。一定年齢まで原則として資金を引き出せないため、家計の柔軟性を失う可能性があるからだ。
さらに動画では、相続対策としての側面にも触れられる。子や孫の名義で資産を移すことは生前贈与の一形態となり得るが、全ての家庭に当てはまるわけではないと指摘する。相続税が現実的な問題となる層と、そうでない層とでは、制度の意味合いが大きく異なるためである。

終盤では、菅原氏自身の教育観にも言及される。資産を残すか否かは制度の有利不利だけでなく、子供にどのような価値観を伝えたいかという判断が不可欠であると語られ、制度をどう捉えるかは各家庭の方針次第だと締めくくられる。税制改正を踏まえてこどもNISAの位置づけや注意点を整理した内容であり、制度の全体像を把握したい家庭にとって判断材料の1つとなるはずだ。

YouTubeの動画内容

00:00

動画テーマと税制改正大綱の概要
03:00

新NISAの基本構造と非課税の考え方
05:10

こどもNISAの制度案と特徴
07:30

解約制限と相続視点での注意点

関連記事

脱・税理士の菅原氏が選択肢を比較『仕事を辞めたあとの健康保険で大損する人が多すぎ…退職を考えている人は絶対に見てください！』

脱・税理士の菅原氏が選択肢を比較『仕事を辞めたあとの健康保険で大損する人が多すぎ…退職を考えている人は絶対に見てください！』

 脱・税理士の菅原氏が争点を解説！『国税は何を根拠に言っている？楽天カード42億円追徴課税の真相について解説します。』

脱・税理士の菅原氏が争点を解説！『国税は何を根拠に言っている？楽天カード42億円追徴課税の真相について解説します。』

 脱・税理士の菅原氏が顧客心理に迫る！『この手段を知らない人は経営者失格？それでどうやってライバル会社に勝つの？』

脱・税理士の菅原氏が顧客心理に迫る！『この手段を知らない人は経営者失格？それでどうやってライバル会社に勝つの？』
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

脱・税理士スガワラくん_icon

脱・税理士スガワラくん

YouTube チャンネル登録者数 126.00万人 1050 本の動画
YouTubeチャンネル　「脱・税理士スガワラくん」はチャンネル登録者数100万人突破！ブログ 「脱！税理士 菅原のお金を増やす経営術！」は全国税理士ブログランキング第1位を獲得！」税理士でも言いづらい！お金に関する有益な情報やギリギリすぎる裏ワザをお伝えしていきます?
youtube.com/channel/UCwKupwJ1EpdNH8Z98SKjY2Q YouTube