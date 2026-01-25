»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¼¤ÇŽ¢ËÍ¤ÎŽ¤Âç¤¤¤¤èŽ£¡Ä¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë"°Û¾ï»öÂÖ"
¢£À¤³¦Ãæ¤Î»Ò¶¡¤¬Í·¤Ö¡Ö¥²¡¼¥àÈÇYouTube¡×
¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Í·¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Roblox¡Ê¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡¦2006Ç¯Àµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÃ±ÂÎ¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¦¤Ê¤ì¤Ð¥²¡¼¥àÈÇ¤ÎYouTube¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ºî¤Ã¤¿Ìµ¿ô¤Î¥²¡¼¥à¤ä²¾ÁÛ¶õ´Ö¡á¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤¬½¸¤Þ¤ëµðÂç¤Ê¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Î1¤Ä¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢1Æü¤Ç1²¯5000Ëü¿Í°Ê¾å¡Ê2010¡Á2020Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤Î¦ÁÀ¤Âå¤¬Ìó4³ä¡¢ZÀ¤Âå¤âÌó4³ä¡Ë¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊRoblox¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯1·î14Æü¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥ÈÍøÍÑ»þ¤Î´éÇ¯Îð³ÎÇ§¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁ´À¤³¦¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÇ°Æþ¤ê¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¤½¤ì¤À¤±»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¯¤¤¥ê¥¹¥¯¤¬Roblox¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÊÝ¸î¼Ô¤¬Êú¤¤¬¤Á¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯¤Î¿Ä¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÈï³²¼Ô¡×¤Ë
»×¤¤¹þ¤ß1¡§»Ò¶¡¸þ¤±¥²¡¼¥à¤À¤«¤é°ÂÁ´¤È¤¤¤¦¸í²ò
Roblox¤Ï¡Ö»Ò¶¡¸þ¤±¥²¡¼¥à¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬À©ºî¤·¤¿ËÄÂç¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ë¤Ë¤·¤¿µðÂç¤Ê¸òÎ®¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£Í·¤Ö¾ì½ê¤¬Ìµ¿ô¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊì¿ô¤¬Âç¤¤¤°Ê¾å¡¢Âç¿Í¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤âº®ºß¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡ÖRoblox¡á»Ò¶¡ÍÑ¤ÎÍ·¤Ó¾ì½ê¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬´í¸±¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢»Ò¶¡¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Û¤É»Ò¶¡¤òÁÀ¤¦Â¦¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¸«ÃÎ¤é¤ÌÁê¼ê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬µ¯¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤ÏÁê¼ê¤Ø¤ÎÃç´Ö°Õ¼±¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢´Ø·¸¤¬¼«Á³¤Ë¶á¤Å¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áê¼ê¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤«¤»¤ä¤¹¤¤Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¥²¡¼¥àÆâÄÌ²ß¤ÎRobux¡Ê¥í¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òÂ£¤ëµ¡Ç½¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤«¤é»¨ÃÌ¤¬Â³¤¡¢Discord¤Ê¤É³°Éô¤ÎÏ¢Íí¼êÃÊ¤ØÍ¶Æ³¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ç¡¢´Æ»ë¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì¤Ç¸Ä¿Í¾ðÊó¤ä¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤Î¶¦Í¤ËÈ¯Å¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÂç¿Í¤¬»Ò¶¡¤Ë¶á¤Å¤ÀÅª¤ËÏª¹ü¤Ê¼Ì¿¿¤òÁ÷¤é¤»¤¿¤ê¡¢Í¶²ý¤äµÔÂÔ¡¢ºñ¼è¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÅªÌÜÅª¤Ç´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤ËRoblox¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÀÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ò»È¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä±£¸ì¤ò¸ò¤¨¤ÆÀÅª¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Î´Ñ»¡ÈÏ°Ï¤Ç¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¡¢Âç¿Í¤È»Ò¶¡¤¬¥Ü¥¤¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢»Ò¶¡¤é¤·¤¤¹Ã¹â¤¤À¼¤«¤ÄÆüËÜ¸ì¤Ç¡ÖËÍ¤Î¡¢Âç¤¤¤¤è¡×¡Ö·¯¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö»Ò¶¡¸þ¤±¤À¤«¤é°ÂÁ´¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥È¥ë¥³¤Ï¡Ö»ùÆ¸µÔÂÔ¥ê¥¹¥¯¡×¤òÍýÍ³¤Ëµ¬À©
»×¤¤¹þ¤ß2¡§³¤³°¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆÃ¼ì¥±¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¸í²ò
¥í¥·¥¢¤ä¥È¥ë¥³¡¢¥¤¥é¥¯¤Ê¤É¤ÇRoblox¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¹ñ¤À¤±¤ÎÆÃ¼ì»ö¾ð¡×¤ÇÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢»ß¤á¤¿¼çÂÎ¤ÈÍýÍ³¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¥í¥·¥¢Åö¶É¤¬»Ò¶¡¤ËÍ³²¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä²á·ãÇÉ¡¢¥Æ¥í¥ê¥º¥à´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÄÌ¿®¤ò¼×ÃÇ¤·¡¢¥È¥ë¥³¤Ï»ùÆ¸µÔÂÔ¥ê¥¹¥¯¤òÍýÍ³¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥¯¤Ç¤â¡¢»Ò¶¡¤Îºñ¼è¤ä¶²³å¤ò´Þ¤à·üÇ°¤«¤é¶Ø»ß¤·¤¿¤È¥í¥¤¥¿¡¼¤ÏÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹»Ô¤Ï¸øÎ©³Ø¹»¤ÎÃ¼Ëö¤ÇRoblox¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö²ÈÄí¤ÇÃí°Õ¤¹¤ì¤ÐºÑ¤à¡×ÃÊ³¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¶µ°é¹ÔÀ¯¤äÅö¶É¤¬¸ø¶¦¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¤ÈÀþ¤ò°ú¤¯¶ÉÌÌ¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸½¼Â¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ÊË¡¤¬Æ°¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ÏRoblox¤ËË¡Äî¤Ø¤Î¾¤´¾õ¤òÈ¯¹Ô¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ï¾ðÊóÄó½ÐÌ¿Îá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â³¤³°¤ÎÏÃ¤Ç¤·¤ç¡×¤Èµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤Û¤É¡¢ÌäÂê¤Î¿Ä¤ò¸«¸í¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸Àß·×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¡¢ÊÌ¤ÎË¡°è¤Ç¤ÏÅö¶É¤Î²ðÆþ¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢ÆüËÜ¤Î²ÈÄí¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î²È¤Ï¡¢²æ¤¬»Ò¤ÏÎã³°¡×¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿Æ¤ÎÀ©¸Â¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤í¤¦¤È¤¹¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á
»×¤¤¹þ¤ß3¡§¥Ú¥¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò»È¤¨¤ÐOK¤È¤¤¤¦¸í²ò
RobloxÂ¦¤â¡¢ÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±¤Î´ÉÍýµ¡Ç½¡Ê¥Ú¥¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·²ò½ü¡¦²óÈò¤ò¤¦¤¿¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬³È»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¤Ë¤Ï¡ÖRoblox¤Î¥Ú¥¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤ÎÆ°²è¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¿ôÉ´Ëü²óµ¬ÌÏ¤Ç»ëÄ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¼ê½ç¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¹¡£À©¸Â¤¬¶¯¤¤¤Û¤É¡¢»Ò¶¡¤ÏÂç¿ÍÂ¦¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤äÀ©¸Â¤Î¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤òÍß¤·¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢X¾å¤ÇÇ¯Îð³ÎÇ§¤ä¿Æ¤Î´ÉÍý¡¢À©¸Â¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ä¸ÍÏÇ¤¤¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¡Ç½¤ÎÂ¸ºß¤À¤±¤Ç¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶õµ¤¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸î¼Ô»ëÅÀ¤Ç¤Ï»Ò¶¡¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î°ÂÁ´ºö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ò¶¡»ëÅÀ¤Ç¤ÏÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂ¤«¤»¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤³¤òÆÉ¤ß°ã¤¨¤ë¤È´í¸±¤Ç¤¹¡£
¢£¥Á¥ã¥Ã¥ÈÀ©¸Â¤Ë¤â¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÈ´¤±Æ»¡×¤¬¤¢¤ë
»×¤¤¹þ¤ß4¡§´éÇ¯Îð³ÎÇ§¤¬Æþ¤Ã¤¿¤«¤é°Â¿´¤È¤¤¤¦¸í²ò
Roblox¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ã¥Ã¥ÈÍøÍÑ»þ¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥«¥á¥é¤òÍÑ¤¤¤¿´éÇ¯Îð³ÎÇ§¤òÉ¬¿Ü²½¤·¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¡Ö9ºÐÌ¤Ëþ¡×¡Ö9¡Á12ºÐ¡×¡Ö13¡Á15ºÐ¡×¡Ö16¡Á17ºÐ¡×¡Ö18¡Á20ºÐ¡×¡Ö21ºÐ°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦6¤Ä¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤ÇÊ¬Îà¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤ª¤è¤Ó¾å²¼¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤ß¥Á¥ã¥Ã¥È²ÄÇ½¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢13¡Á15ºÐ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö9¡Á17ºÐ¡×¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤À¤±¥Á¥ã¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë9ºÐÌ¤Ëþ¤Ï¡¢Ç¯Îð³ÎÇ§¤Î´°Î»¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤¬ÌÀ¼¨Åª¤ËÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ï½é´üÀßÄê¤Ç¥ª¥Õ¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¤ÈÂç¿Í¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤Ê»Üºö¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤ÏËÜ¿Í³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¤Ë¤è¤ëÇ¯Îð¿äÄê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿´é¤¬²¿ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤¬Äê¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÀºÅÙ¤Ï¤Þ¤À¹â¤¤¤â¤Î¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç¿Í¤¬»Ò¶¡¤Î¡¢¤Þ¤¿¤Ï»Ò¶¡¤¬Âç¿Í¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Î¼êË¡²òÀâÆ°²è¤¬YouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÈ´¤±Æ»¤¬¸ì¤é¤ì¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¤³¤ÎËÉÇÈÄé¤Ï´°Á´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÂª¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤òÊÖ¤»¡×¤È¤¤¤¦¹³µÄ³èÆ°
»×¤¤¹þ¤ß5¡§ÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦¸í²ò
¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¤µ¤¨¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤À¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¡¢¸½¾õ¤È¤Ï¥º¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥Æ¥¥¹¥È¡¦²»À¼¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£RobloxÆâ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µ¡Ç½¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É´Ø·¸¤«¤é¤Î¸ý¥³¥ß¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Î¹ÔÆ°¡¢³°ÉôSNS¤Ø¤ÎÍ¶Æ³¤Ê¤É¡¢¸ÀÍÕ°Ê³°¤ÎÆ³Àþ¤Ç¤â´Ø·¸¤Ïºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥ÈÀ©¸Â¤ò³°¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æ°µ¡¤¬»Ò¶¡Â¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£´éÇ¯Îð³ÎÇ§»Üºö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤ëÁê¼ê¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤¤¤ÞRobloxÆâ¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤òÊÖ¤»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¹³µÄ³èÆ°²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ú¥¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î²ò½üÆ°²è¤¬³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÀÜ¿¨¤¬¿Ê¤à¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Roblox¤Ï¶áÇ¯¡ÊÆÃ¤Ë2025Ç¯°Ê¹ß¡Ë¡¢»Ò¶¡¸þ¤±¤Î°ÂÁ´µ¡Ç½¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌäÂê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÃÙ¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Î»ÑÀª¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤¬µðÂç¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Û¤Éµ¯¤¤ëÌäÂê¤Î¼ïÎà¤âÎÌ¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤éÂÐºö¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡¢¸Ä¡¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÊÝ¸î¼ÔÂ¦¤¬ÇÄ°®¤¹¤Ù¤¡Ö3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï»Ò¶¡¤ÈÂç¿Í¤ÎÀÜ¿¨¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂÚºß»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡¢²Ý¶âÆ³Àþ¤¬¶á¤¤¤³¤È¤â¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿Íµ¤¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏÂÐÀï¤ä¼þ²ó¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ºÂ³¤¡¢Éé¤±¤¿Ä¾¸å¤Ë¡ÖÉü½²¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌµÅ¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹ØÆþ¤·¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¤ì¤Þ¤¹¡£È½ÃÇ¤¬ÍÉ¤é¤®¤ä¤¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤ä¡¢Éé¤±¤Æ´¶¾ð¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¿ôÊ¬¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¿ôÉ´±ß¤òÊ§¤¦¤³¤È¤ÎÉ¬Í×À¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢Àª¤¤¤Ç²Ý¶â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Roblox¤Î¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤Î¹½Â¤¾å¡¢²Ý¶â¤òÂ¥¤·¤ä¤¹¤¤¡¢Ç®ÎÌ¤ò°Ý»ý¤·¤ä¤¹¤¤¥²¡¼¥àÀß·×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÊÝ¸î¼ÔÂ¦¤Ï¥Ú¥¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼¡¤Î3ÅÀ¤òÇÄ°®¤·Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»Ò¶¡¤¬²¿¤òÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ®½ÏÅÙ¤ÎÀßÄê¡¢ÆÃÄê¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ë
¡¦»Ò¶¡¤¬¤É¤ì¤À¤±»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤¤¤¯¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡ÊÍøÍÑ»þ´Ö¡¦²Ý¶â¼êÃÊ¡¿¾å¸Â¤Î´ÉÍý¡Ë
ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¬È´¤±Æ»Ãµ¤·¤Ë¸þ¤«¤ï¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£À©¸Â¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤é¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤òÀè¤ËÀâÌÀ¤·¡¢²ÈÄí¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£²ÄÇ½¤Ê¤é¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤â°ìÅÙ¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËRoblox¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç²¿¤¬µ¯¤ÆÀ¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£Roblox¤ò²ÈÄíÆâ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤¨¤ë¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤éÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤È¤Ï¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
----------
Éð¼Ô ÎÉÂÀ¡Ê¤à¤·¤ã¡¦¤ê¤ç¤¦¤¿¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥é¥¤¥¿¡¼¡£90Ç¯Âå¤Ë½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢AI¡¢XR¡¢IT¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¥Õ¡¼¥É¥Æ¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤«¤é¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼»Ô¾ì¤ò¹½À®¤¹¤ë¼þÊÕÎÎ°è¤Î¼èºà¡¦µ»öºîÀ®¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£¸µKotaku JapanÊÔ½¸Ä¹¡£
----------
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼ Éð¼Ô ÎÉÂÀ¡Ë