¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤¬ÌÀ¤«¤¹±Ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ä»î¹ç¸å¤Ï¡ÖÂÐÀïÁê¼ê¤Î²È¤ËÂÚºß¤â¡×
À¶¿åÍüº»¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ø
¡¡ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ê¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÁª¼ê¤¬´°Á´Éü³è¤Ø¤Î1Êâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½éÀï¤Ç±¦É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÃÇÎö¤·¡¢1Ç¯°Ê¾å¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿DFÀ¶¿åÍü¼Ó¤¬2025Ç¯12·î¤Î°ì»þµ¢¹ñÃæ¤Ë¡ÖÀ¶¿åÍü¼Ó¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥° presented by Klook¡×¤ËÅÐÃÅ¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¼è¤ê°·¤¦Klook¼Ò¤È¶¦¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£Ã±ÆÈ¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë¡ÖFOOTBALL ZONE¡×¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç´¶¤¸¤¿ÊÑ²½¤ä¿·Å·ÃÏ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç¤ÎÄ©Àï¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áçÕÌÚ¾Ä¡¿Á´4²ó¤Î3²óÌÜ¡Ë
¡¡À¶¿åÍü¼Ó¤Ï2022Ç¯²Æ¤ËÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤«¤é¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È3¤Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËºßÀÒ¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç4¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤è¤êÂç¤¤¯¤Æ¡¢Â®¤¯¤Æ¡¢¶¯¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÏÆüËÜ¤È¤Î°ã¤¤¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¤Ç¤ÏFA½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊWSL¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀ¶¿å¤ÈÄ¹ÌîÉ÷²Ö¤ò¤Ï¤¸¤á19¿Í¤Ë¤Þ¤ÇÁý¤¨¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤â°ìÂçÀªÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀè¶î¤±¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÉ¾²Á¸þ¾å¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤Î¤¬À¶¿å¤À¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¬¥ì¥¹¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤âÌÀÇò¤À¡£Èó¾ï¤Ëµ¬Î§¤¬¤¢¤ë¤¦¤¨¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·¹Ä°ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¶¯ÅÙ¤äÀï½ÑÍý²òÅÙ¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ëWSL¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À¶¿å¤Î¤è¤¦¤ÊÀè¶î¼Ô¤¿¤Á¤¬·üÌ¿¤ËÅ¬±þ¤Î¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ç¤ÎÇ½ÎÏ¸þ¾å¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ü³Ê¤Î°ã¤¤¤âÀäÂÐ¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ë¤âÆüËÜ¤È¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡Ø¤³¤Î»þ´Ö¤Ï¶Ú¥È¥ì¤ò¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¡Ê¶Ú¥È¥ì¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤ä½¼¼Â¤·¤¿¥ª¥Õ¤â
¡¡»î¹ç¤Î¤Ê¤¤Æü¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤âÆüËÜ¤È¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤º¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÇÄ«¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢Á´ÂÎÎý½¬Á°¤ËÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Î»þ´Ö¤¬45Ê¬¤¯¤é¤¤¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢Ãë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¶Ú¥È¥ì¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È¹´Â«»þ´Ö¤¬·ë¹½Ä¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤ËÄ«9»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¤Î¤Ï14»þÈ¾¡¢ÃÙ¤¤¤È15»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Ç¤ÏÎý½¬¤Î³«»Ï»þ´Ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤Ïº£¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÃ»¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡À¶¿å¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÎý½¬¾ì¤ÎÀßÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Ï¤«¤Ä¤ÆÃË»Ò¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¸¥à¤â¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¢¥¤¥¹¥Ð¥¹¤ä¥µ¥¦¥Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Ç¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£À¶¿å¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°»ÅÍÍ¤Î´Ä¶¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ËÎý½¬¤Ë¤ÈË»¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹°ìÊý¤Ç¡¢Â«¤Î´Ö¤Î¥ª¥Õ¤Ï¡Ö¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤¦¡£À¶¿å¤Ï¡Ö1ÆüÃæ¥«¥Õ¥§¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥«¥Õ¥§¤ÏÃíÊ¸¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ð¥Ë¥é¥é¥Æ¤òÍê¤à¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬¡Øº£Æü¤Ï¥Ð¥Ë¥é¥é¥Æ¤Ç¤¤¤¤¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ë¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤Î¸å¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î²È¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÚºß¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ë¤Ï¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿ÌâÌÚ·ë²Ö¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥â¥ß¡ÊÌâÌÚ¡Ë¤È²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¥«¥Õ¥§¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤ÏÄ¹ÌîÉ÷²Ö¤¬¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸³¹¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ë¤ÏÌâÌÚ¤ÎÂ¾¤ËÎÓÊæÇ·¹á¡¢ÀÐÀîÍþ²»¡¢ËÌÀî¤Ò¤«¤ë¤È4¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶á¹Ù¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âµÜß·¤Ò¤Ê¤¿¤ä¿ÆÍ§¤ÎÄ¹Ã«ÀîÍ£¤È¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À¶¿å¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀÚâøÂöËá¤â¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î´Ä¶¤Ç½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÊçÕÌÚ¾Ä / Wataru Funaki¡Ë