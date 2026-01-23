霜降り明星のせいやが、本名の石川晟也名義での2ndシングル『パパランパンプッシュ』を2月20日に先行配信し、3月25日にCDリリースする。

本作は、石川晟也として初のCDリリース作品となり、現在CD予約がスタートしているほか、Apple Music、Spotify、Amazon、YouTubeではPre-add／Pre-saveもスタートしている。

表題曲「パパランパンプッシュ」は、日常で感じる眠気や疲労、うまくいかない現実といった“しんどさ”をストレートに歌い上げた青春応援ソング。タイトルは、石川が小学生の頃に考えた“イニミニレカピカレーライオニメカチカロリパパランパンプッシュ”という言葉に由来しており、幼少期の感覚や遊び心が、今の表現として昇華された楽曲となっている。

2曲目には、1stシングル「オカンのLINE」のアコースティックバージョンを収録。原曲よりもさらにエモーショナルなアレンジで、楽曲の持つ温度感やメッセージがよりダイレクトに伝わる仕上がりとなっている。

また、本作は通常盤に加え、初回限定盤A／初回限定盤Bの全3形態でリリース。初回限定盤A、Bは、8cm CDとオリジナルTシャツがセットになった特別仕様となっている。各店舗での購入特典の絵柄は後日公開予定だ。

なお、初回限定盤Bはワーナーミュージック・ストア、FANY Mall、よしもとエンタメショップ、ライブ会場限定での販売となる。

ジャケットアートワークをは、漫画家／イラストレーターの長尾謙一郎が担当。長尾による石川晟也の描き下ろしイラストが使用され、作品全体のポップさとメッセージ性を象徴するビジュアルに仕上がっている。

さらに、石川晟也として初となるワンマンライブ『石川晟也の初音楽ライブ「イニミニ」』を5月6日にZepp Shinjukuにて開催。現在、チケットの先行抽選受付がスタートしている。

