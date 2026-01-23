1月21日、タレントの平愛梨がバラエティ番組『ホンマでっか!? TV』（フジテレビ系）に出演した。番組内で、夫でサッカー日本代表の長友佑都から受けた “ある指摘” について語ったが、その内容がSNSをざわつかせているようだ。

この日は、「40歳からの過ごし方で人生が変わる!? 若く見える人の秘密スペシャル」と題し、40代の生活習慣を考える内容だった。テーマに合わせ、スタジオには平や「麒麟」川島明、キンタロー。など、40代のタレントが並んだ。

「スタジオの専門家が、40代は女性ホルモンが激減して脂肪がつく場所も変わり、あご下や首まわりに脂肪がつきやすくなると解説しました。

MCの明石家さんまさんが『愛梨ちゃんは大丈夫やんな？』と、平さんに質問すると、『夫と会話してるとき、“どうしたの？ 愛梨、大丈夫？ ここ（あご）の肉ついてきてるけど、大丈夫？”って、敏感に気づくみたい』と話し、長友さんからあごや首まわりに肉がついていることを指摘されると明かしたのです」（スポーツ紙記者）

夫から “あごに肉がついてる” と指摘されたエピソードに関して、Xでは

《長友さん、顎の辺りを気にしてくるなんて、すごい観察力ですね》

など、好意的に受け止める声があがっている。しかし、一方で、

《凄いむかつく心配（笑）》

《旦那に「顎に肉ついたね」とか言われたら殺意…》

といった疑問を抱く声も聞かれている。

長友と平は2017年に結婚し、4人の子どもが誕生。平のInstagramでは、夫や子どもたちとの日常を投稿しており、充実した暮らしぶりがうかがえるが、今回の長友の指摘には賛否が分かれているようだ。

「夫婦といえど、“顔まわりの肉” という女性にとってデリケートな話題をストレートに言うことに疑問を抱く人もいたようです。かねてから、長友さんは平さんに対する “愛” を公言しているので、それだけ奥さんのことを気にかけているのかもしれませんが……。

一方で、番組に映った平さんの顔まわりはスッキリしており、SNSでは『若すぎない？』と、見た目がほとんど変わらないことを称賛する声も多かったです」（芸能記者）

2019年12月、平は自身のInstagramで2人めの子どもを産んだあと、体重が17kg増えたものの、元の体重に戻したことを明かしている。産後の “17kgダイエット”は、長友の影響が大きかったようだ。

「出産から1カ月半経ち、ウォーキングや軽めの散歩をしても、なかなかやせなかったそうです。しかし、長友さんが遠征に行く前、『頑張ってくるよ！ 愛梨、いろいろよろしくね』と言われたのを機に、夫が帰ってくるまでにやせたいという思いが強まり、減量に成功したとつづっていました。

長友さんに対する献身的な姿がうかがえますが、平さんが頑張りすぎていないか、心配になる人もいたようです。ただ、平さんにとって、長友さんの何気ない言葉も、モチベーションになっているのかもしれません」（同）

結婚から9年経っても、“アモーレ”の存在は大きいようだ。