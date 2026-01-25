この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「和食大好き外国人の”おススメ大戸屋ベスト5”をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開。ゲストにお笑い芸人のアリ氏を迎え、彼が選ぶ定食レストラン「大戸屋」のおすすめメニューベスト5をランキング形式で紹介した。



和食をこよなく愛するというアリ氏が選んだランキングは、定番メニューから意外な一品まで多岐にわたる。第5位にランクインしたのは「鶏と野菜の黒酢あん定食」。アリ氏は「大戸屋で一番最初に食べた商品」と明かし、その出会いを語った。氏原氏も「これ頼むわよく」と同意し、多くの人に愛されるメニューであることがうかがえる。



第3位には「さばの炭火焼き弁当」が選ばれた。魚好きのアリ氏は、大戸屋の魚料理、特に炭火焼きのレベルの高さを評価。普段あまり魚を食べないという氏原氏も「（魚の）臭みがない」「美味い」と感心した様子を見せた。



そして、アリ氏が第1位に選んだのは「もろみチキンの炭火焼き弁当」。醤油を絞り出す前の発酵した大豆である「もろみ」に漬け込んだチキンで、他にはない独特の味わいが特徴だという。アリ氏は「大戸屋にしかないこの味付け」「後を引く感じ」と絶賛。実食した氏原氏も「これアリだね」とその味を高く評価した。



今回のランキングは、定番の魅力だけでなく、筋肉のために食事を選ぶアリ氏ならではの視点も加わり、大戸屋の新たな楽しみ方を発見するヒントとなりそうだ。