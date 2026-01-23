いよいよ2月6日に開幕するミラノ五輪に、スキージャンプ日本代表として挑む小林陵侑。

【映像】衝撃の136.5M大ジャンプ（実際の様子）

北京五輪からの2大会連続金メダル獲得も期待される中、五輪を目前に控えた19日、ABEMAにて同選手のドキュメンタリー「チャンピオン：小林陵侑」が独占配信され、苦戦したシーズンを経て、天才ジャンパーが W杯の札幌大会で優勝し、再び世界の頂点に立った“復活のビッグジャンプ”の知られざる舞台裏に迫っている。

五輪金メダリストであり、W杯総合優勝の経歴も持つ小林だが、2024-2025シーズン序盤はスランプに苦しんでいた。体調不良もあり、W杯ランキングは一時19位まで低迷。総合優勝が遠のく中、迎えたのが母国開催のスキージャンプW杯・札幌大会だった。小林は予選前から、同じくミラノ五輪日本代表の盟友・中村直幹にボソッとこう漏らしていたという。

「こういう年ってさ、札幌で勝つんだよね」

半分冗談、半分本気のような言葉だったが、中村は「まだちょっと遠いんじゃないかな」と感じていたという。しかし、小林の予感は現実のものとなる。

小林は決勝1日目に見事な復活優勝を遂げると、続く最終日の2日目も優勝争いに絡んでいく。母国での連勝、そして再び「世界一のジャンパー」であることを印象づけられるか…運命の2本目を迎えた。

「このまま下まで飛んでくるんだろうな」確信したビッグジャンプ

2日目の第1ラウンドを終え、小林は首位のリンドヴィック（ノルウェー）に僅差の2位。しかし決勝ラウンドはタフなコンディションとなり、多くの選手が苦戦を強いられていた。

逆転が必要な局面。スタートゲートを離れた小林が空へ飛び出すと、その放物線は美しい弧を描いた。

「1本目は132m。小林陵侑、現在2位につけています。昨日の覇者、陵侑見せるかどうだ？ おお、いいぞ。なんというジャンプだ！」

実況が興奮気味に叫ぶ中、小林はヒルサイズに迫る衝撃の136.5mをマーク。このジャンプを見守っていた中村は、テイクオフの瞬間を回想し次のように語った。

「あ、いつもの陵侑だ。高さもあるし、スピードもあるし、すげえ綺麗だし、ぶれないし。『このまま下まで飛んでくるんだろうな』みたいな感じのジャンプで下まで飛んできて、ライン超えて。勝ったわみたいな感じでしたね」

1本目でトップだったリンドヴィックの結果を待つ間、会場は静まり返る。結果、リンドヴィックは2位となり、小林の逆転優勝が決まった。

小林は「やっぱりみんな僕が苦しんで、ま、帰国の決断までして、あの、ま、色々やってたの、見てたので一緒になってく、喜んでくれて嬉しかったです。」と振り返った。

この札幌大会での劇的な2連勝をきっかけに、小林は調子を取り戻していく。2024-2025シーズンを総合9位まで巻き返して終えると、続く今シーズン（2025-2026）は開幕から好調を維持。最新のW杯総合ランキング（2026年1月時点）では2位につけるなど、完全に世界のトップコンテンダーとしての地位を固め直した。

苦悩の時期を乗り越え、母国の空で取り戻した「世界一」の翼。ミラノの空でも、あの美しいビッグジャンプが見られることに期待したい。（(C) Red Bull）

