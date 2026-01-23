¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¼þÅìÍ¤µþ¡¡º£µ¨¿·¤¿¤Ë5Ç¯20²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â¡ªÄ¶Âç·¿·ÀÌóÄù·ë¡¡1¡¦1²¯¤«¤éÂçÉý¥¢¥Ã¥×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬23Æü¡¢º£µ¨9Ç¯ÌÜ¤Î·ÀÌó¤ò¹¹²þ¡£Íèµ¨¤ÎFA¸¢¼èÆÀ¤òÁ°¤Ë¿·¤¿¤Ë5Ç¯20²¯¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤¡Ê¿äÄê¡Ë¤ÎÄ¶Âç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Î²ñ¸«¾ì¤Ç¤Ï½ª»Ï¡¢¾Ð´é¤Ç½¼¼Â´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£Â¤ÎÂ®¤¤Áª¼ê¤Ï¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÁá¤¯½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬35ºÐ¤Þ¤Ç¡£¡ÈÉé¤±¤ë¤Ê¤è¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡25Ç¯¤Ï¡¢½é¤ÎÂçÂæÆÍÇË¤È¤Ê¤ë¿äÄê1²¯1000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£Áª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤Ë¹×¸¥¡£º£µ¨¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ2²¯9000Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊ£¿ôÇ¯¤Ç¤Î·ÀÌóÄù·ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°éÀ®¤Ç¤ÎÆþÃÄ¤«¤é»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò·Ð¤Æ¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Ë4000Ëü±ß¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡È¤â¤Ã¤È¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¡£¥®¡¼¥¿¤µ¤ó¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤·Æ»¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡ÊÄ¹´ü·ÀÌó¡Ë1Ç¯ÌÜ¤«¤éËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼«³Ð¤ÈÀÕÇ¤¡¢¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤â²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£