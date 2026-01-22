Apple¤ÈGoogle¤Î¡ÈWÇ§¾Ú¡É¤¬ºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡£¸ü¤µ1.7mm¤Î¥È¥é¥Ã¥«¡¼¤¬20%¥ª¥Õ
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£
ËÜÆü2026Ç¯1·î22Æü¤Ï¡¢Apple¤ÈGoogle¤Î¡ÈWÇ§¾Ú¡É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ü¤µ1.7mm¤Ç¡¢ºâÉÛ¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Î¡¢UGREEN¡Ê¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤Î¡ÖFineTrack Slim Duo¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Apple¡ßGoogleÂÐ±þ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡¢UGREEN¤ÎÊ¶¼ºËÉ»ß¥È¥é¥Ã¥«¡¼¡ÖFineTrack Slim Duo¡×¤¬20¡ó¥ª¥Õ¡ª
Ëº¤ìÊªËÉ»ß¥¿¥°¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎOS¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Çº¤ß¤É¤³¤í¡£UGREEN¡Ê¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤Î¡ÖFineTrack Slim Duo¡×¤Ï¡¢Apple¤ÈGoogle¤ÎÎ¾¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÂÐ±þ¡£¸ü¤µ1.7mm¤Ç¡¢ºâÉÛ¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Î¼ê·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬20¡ó¥ª¥Õ¤È¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Apple¤ÈGoogle¤Î¡ÈWÇ§¾Ú¡É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£iPhone¤Î¡ÖÃµ¤¹¡×¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢Android¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸¡º÷¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤·¡¢µ¡¼ïÊÑ¹¹¤ä²ÈÂ²´Ö¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ç¤âÀ©¸Â¤¬¾¯¤Ê¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄê¤ÎOS¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥«¡¼Áª¤Ó¤Ç¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö»È¤¨¤ë¡¦»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤Î¿´ÇÛ¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂÍÑÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¤¿»ÅÍÍ¤Ï¹¥°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¸ü¤µ1.7mm¡£¤·¤«¤âºÇÂç5Ç¯»È¤¨¤ë¼ê´Ö¤¤¤é¤ºÀß·×
ËÜÂÎ¤Ï¡¢¸ü¤µ¤ï¤º¤«1.7mm¤Î¥«¡¼¥É·¿¡£ºâÉÛ¤ä¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢¡ÈÆþ¤ì¤ë¤À¤±¡É¤ÇËº¤ìÊªÂÐºö¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½¼ÅÅ¤âÅÅÃÓ¸ò´¹¤âÉÔÍ×¡£ÆâÂ¢ÅÅÃÓ¤ÇºÇÂçÌó5Ç¯´Ö»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¼ê´Ö¤ò¤Û¤Ü°Õ¼±¤»¤º¤Ë»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Çö¤µ¤ÈÄ¹¼÷Ì¿¤òÎ¾Î©¤·¤¿Àß·×¤Ï¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
UGREEN¤Î¡ÖFineTrack Slim Duo¡×¤Ï¡¢Apple¡ßGoogleÎ¾ÂÐ±þ¤È¸ü¤µ1.7mm¤ÎÇö·¿Àß·×¡¢¤½¤·¤ÆºÇÂç5Ç¯¶îÆ°¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥«¡¼¡£OS¤òÌä¤ï¤º¡¢¼ê·Ú¤ËËº¤ìÊªÂÐºö¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
