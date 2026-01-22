神田愛花の受験時代「風呂より算数」 衝撃エピソードにスタジオ騒然
フリーアナウンサーの神田愛花（45）が、21日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演した。今回のテーマは「受験勉強を頑張った女VS頑張らなかった女」。勉強に打ち込んでいた側として紹介された神田は、受験期の強烈なエピソードを明かした。
【写真】ディカプリオに似てる？神田の夫・バナナマン日村勇紀
神田は「お風呂に入る時間があったら算数を解いていたかった」と振り返り、勉強を優先するあまり、1週間風呂に入らなかったことがあると告白。さすがに日が経つにつれて髪の毛がベタついてきたそうで、当時、学校で後ろの席に座っていた男子生徒から「なんで髪に油塗ってるんだよ。臭いよ」と言われたという。
しかし神田は、髪がサラサラしているのは「勉強をしていない証拠」だと思っていたといい、「カッコ悪いヤツが何か言ってるわ」と気にも留めなかったと語り、スタジオは驚きと笑いに包まれた。さらに「塾には臭い子がたくさんいた」と続け、共演者を再び驚かせていた。
