この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が、「売れる企業は"選ばせる設計"を作っている。顧客が自分で選べるだけで売上は"劇的"に変わります。」と題した動画を公開。「限定」という言葉が効力を失った現代において、顧客に「選ぶ体験」を提供し主導権を与えることが重要だと説いている。



動画の冒頭、出演者のりゅう先生は「限定という言葉そのものが希少ではなくなってしまっている」と指摘。SNSの普及により、「限定100個」や「期間限定セール」といった言葉がWeb上やリアル店舗に溢れかえり、消費者は「どうせまた出るだろう」と感じるようになったという。これにより、希少性を煽るはずの「限定」がその価値を失い、売り込むほど信頼を失うという「本末転倒の状態」が起きていると現状を分析した。



この問題に対する解決策として、りゅう先生が提唱するのが「選ばせる設計」だ。現代の消費者は、単に物を「所有」することよりも、自ら関わって「創造」することに価値を感じる傾向が強いと説明。自分で組み立てることで製品への愛着が増す「IKEA効果」を引き合いに出し、顧客に「自分が選んだ」「自分が作った」という感覚を与えることが重要だと語る。その好例が高級車ブランドのロールス・ロイスだ。同社では、顧客がコンシェルジュと共に膨大な選択肢の中から内外装などを選び抜き、「私を表す作品を作った」という特別な体験を提供している。これは、単なる購入行為を超えた価値を生み出しているという。



りゅう先生は、この「選ぶ体験」を売る手法は中小企業でも応用できると主張する。具体的には、商品の裏側（制作工程）を顧客と一緒に決める、単なるメニューではなく「あなたの目的ならどれを選びますか？」といった対話形式で提案する、「あなたの選んだ組み合わせは世界に1つだけです」といった「キュレーション」を取り入れる、といった方法を挙げる。こうしたアプローチにより、顧客は「選ばされた」のではなく「自分で選んだ」と錯覚し、購入への心理的抵抗が下がると解説した。最終的に、これからの時代は「限定」に頼るのではなく、顧客に主導権を渡し、選ぶプロセスそのものを楽しませるマーケティングが不可欠だと締めくくった。