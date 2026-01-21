山本が明かした「ご飯に行く選手」は…

ドジャース・山本由伸投手が明かした“仲のいい選手”に注目が集まっている。20日に公開されたオリックスの公式YouTubeチャンネル「BsTV」に出演した際には、「ムーキー・ベッツはよく誘ってくれます」と告白。ファンからは「スネルじゃなくてベッツかよ！」「仲良しなんだね」と“意外”に思う声が集まっていた。

山本は座談会の中で「プライベートで誰とご飯に行くのか？」という話題となり、ベッツの名前を挙げた。「去年（2024年）リハビリの期間があったんですよ。ムーキーの家って、ネットにも出てるけど、バスケのゴールがあって、ピックルボールのコートがあって、ボウリングレーンが2レーンあって、シミュレーションゴルフがあるんですよ」と話した。

ここでベッツを挙げたことに、ファンからは「ええ？ スネルじゃなくてベッツかよ！ って思わず声出たがなww」「由伸はスネルとかキケとか言うかなと思ったらベッツやった」「ヨッシーはベッツと仲良しなんだねー スネルさんが妬いちゃうぞw」「ムーキー意外なんだよな。裏で仲良いの知れて嬉しい」と驚きの声があがった。

多く名前が出たのが2025年から5年1億8200万ドル（約287億4500万円）でプレーするブレイク・スネル投手で、シーズン中はベンチなどでコミュニケーションをとる場面も多く、ファンの間では“仲良し”という印象が強かったようだ。（Full-Count編集部）