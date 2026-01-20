この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで『不動産投資における融資枠が拡大する2つの銀行！その詳細を徹底解説！』と題した動画を公開した。一部の金融機関で融資枠が拡大している現状を取り上げ、その背景と捉え方について解説している。



近年は世界的なインフレや建築資材、人件費の上昇が重なり、新築物件を中心に不動産価格は高止まりの状態が続いている。こうした環境では、金融機関が融資に慎重になる場面も多い。しかし木村氏は、すべての銀行が一様に守りに入っているわけではない点に注目する。一部では、収益不動産への融資姿勢を強め、枠そのものを広げている銀行が存在するという。



動画内で具体例として挙げられたのが、auじぶん銀行と滋賀銀行である。auじぶん銀行は融資上限を従来より引き上げ、一定条件下でより大きな規模の投資案件に対応できるようになった。一方、滋賀銀行も上限額を拡大し、これまでより幅広い物件に対応できる余地が生まれている。いずれも数字だけを見れば大きな変化に映るが、木村氏は安易な期待に警鐘を鳴らす。



融資枠が拡大したからといって、その枠を無条件で使い切れるわけではない。審査は物件内容や借り手の状況によって左右され、金額が大きくなるほど決裁プロセスが厳しくなる場合もある。枠が増えたこと自体がリスクと表裏一体である点を理解する必要があると木村氏は語る。



さらに木村氏は、個人向け融資と法人向け融資をどう使い分けるかという視点を提示する。個人で利用できる融資商品には上限がある一方、法人融資は事業実績や関係性によって評価軸が変わる。まずは個人で実績を積み、その後に法人との取引を育てていくという段階的な考え方が重要だと説明する。



金融機関の方針は短期間で変わるため、特定の銀行名だけを知っても十分ではない。変化を前提とし、常に最新の情報を把握できる状態をどう作るかが問われる。動画では、その考え方の背景や実例がより具体的に語られている。今回の動画は、融資環境の変化を冷静に整理したい不動産投資に関心を持つ人にとって、判断軸を確認する材料となる内容に違いない。