sumika¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¼çÂê²Î¡ÖHonto¡×¤¬CD¥ê¥êー¥¹·èÄê
sumika¤¬¡¢¿·CD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHonto¡×¤ò2·î25Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¢£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï´öÅÄ¤ê¤é¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿¡ÖÀÖ½Õ²Ö¡Êfeat. ´öÅÄ¤ê¤é¡Ë¡×¤â
É½Âê¶Ê¡ÖHonto¡×¤Ï¡¢2·î27Æü¸ø³«¤Î¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¼çÂê²Î¡£
CD¤Ë¤Ï¤³¤ÎÂ¾¡¢2025Ç¯½Õ¤ÎFM802¡ÖACCESS!¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÊÒ²¬·òÂÀ¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖÀÖ½Õ²Ö¡×¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¥Üー¥«¥ë¤Ë´öÅÄ¤ê¤é¤ò·Þ¤¨¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¤·¤¿¡ÖÀÖ½Õ²Ö¡Êfeat. ´öÅÄ¤ê¤é¡Ë¡×¡¢¾®Àîµ®Ç·¤¬±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤Æºî¶Ê¤·¤¿¡ÖBlue¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤â¾®Àîµ®Ç·¤¬ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¤ÎÍÉäÆ¡×¤ÎÁ´4¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Á´3·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÏÁ´·ÁÂÖ¤È¤â¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½é²óÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤Ïsumika¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ñ¤â¡£
¤½¤·¤Æ½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡Ösumika Film #17¡¡sumika FANCLUB LIVE TOUR¡Ø±ï²ñ¡Ù2025¡¡2025.12.16 at Zepp Haneda¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬ÉÕÂ°¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¤¨¤â¤óÈ×¤Ë¤Ï¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¾Ò²ð¤¬ÉÕ¤¯¡ÖHonto¡ÊTV Size¡Ë¡×¤¬ÄÉ²Ã¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
Å¹ÊÞÆÃÅµ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.25 ON SALE
SINGLE¡ÖHonto¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://doraeiga.com/2026/
sumika OFFICIAL SITE
http://www.sumika-official.com/home/
¢£¡Ú²èÁü¡Û½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×ÉõÆþÆÃÅµ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¢£¡Ú²èÁü¡ÛCD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHonto¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
[½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×/CD¡ÜBD¡ÜÉõÆþÆÃÅµ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°]
(C)Æ£»Ò¥×¥í¡¦¾®³Ø´Û¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦¥·¥ó¥¨¥¤¡¦ADK 2026
[½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë/CD Only]
[¥É¥é¤¨¤â¤óÈ×¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ë/CD Only]
