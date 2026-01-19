コーディネートは着くずさない「考えなくても使える服」





正しい服をキレイに着る

ゆるいシルエットが増えがちな季節は、「きちんと着飾る」ほうがかえって新鮮。シャツはゆるめずきちんと、スカートはいっそうレディに。キレイめな服をカジュアルダウンする、鉄板の法則をやめてみると、品よく気分転換できる着方やデザインのレパートリーが増えるはず。







着崩さずに「シャツ＋デニム」

INしたときのもたつきを回避するベルトのひと手間

白ハイネックシャツ／MAISON VASIC（ヴァジックジャパン） 品格を上げるのは着方次第。前は開けず、すそはタックIN。いつもより丁寧にシャツを着るだけで、王道のデニムスタイルにゆるぎない風格が宿る。着くずさずともさまになる、高さのあるスタンドネックのシャツなら、バランスに悩むこともなし。

ひかえめなパフスリーブが、正統派な装いの力みを抜くポイント。後ろ側にはボタンを配しているため、前後逆に着てみたり、ネックラインを折ったり、簡単に着方をアレンジできる。







チェック柄感覚で「カラーツイード」

多色づかいでも派手に転ばないヴィンテージライクな渋い色合い

ノーカラージャケット／CABaN（キャバン 丸の内店） カーキパンツ／サヴィル ザヴィ まじめ一辺倒にならず遊び心をとり込むなら、クラシカルな雰囲気の中で楽しめるジャケットの更新を。チェック柄のようなマルチカラーデザインで、なつかしくも鮮度がある、レトロルックが出来上がり。

味のあるジャケットを主役にするときは、とろみパンツで全体をすっきりと。同系色でまとめることにより、くすんだ色合いでもどことなくスタイリッシュ。







（服のプライスなど詳細へ）

≫【全15スタイルの一覧へ】 「キレイな服を正しく着る」オシャレが上手くなる「シンプルなテクニック」実例集