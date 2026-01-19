Photo: 山田洋路

ミニライトにマルチツール。ひとつひとつは小さくても、「あれもこれも」と欲張るとポケットの中がごちゃつきがち。結局いざ使いたいときにスムーズに出てこない、ということはありませんか？

そんな「EDC（Everyday Carry）迷子」になりかけていた私が最近出会ったのが、チタン製ポケットライト「S15 Pro Ti」です。

照らすのも、こじ開けるのも、これ1本で完結するガジェットを、試してみた感想をシェアします。

チタンの塊感。所有欲を満たす「ずっしり」した手応え

毎日持ち歩く道具って、機能はもちろん大事ですが「持っていて気分が上がるか」も重要ですよね。

「S15 Pro Ti」は見た目こそコンパクト。でも手に取ると印象が一変します。チタン特有のマットな質感や、ひんやりとした手触り。光の当たり方で表情を変えるボディの仕上げは、見れば見るほど美しさを噛みしめられます。

親指サイズで750ルーメン

カタログスペックにある「最大750ルーメン」。その実力を、夜の公園でテストしてきました。

「S15 Pro Ti」のメインライトは、Moonモード（5ルーメン）からHighモード（750ルーメン）の4段階で明るさ調整が可能となっています。

Moonモードでも実用的な明るさで、暗がりでカバンの中の鍵を探したり、寝室でちょっと本を読んだりするのに最適。普段、夜に散歩するときはMedモード（230ルーメン）くらいあれば、足元の段差もしっかり見えます。

Highモードを試してみると、本体サイズとのギャップに戸惑うレベル。スイッチを入れた瞬間に視界がパッと広がり、約50m先もくっきり照らし出します。キャンプ場で広範囲を確認したいときや、防災用としても頼もしい。このサイズからこの光量が出るのは、シンプルに技術の進化を感じて感動しました。

実用的なミニプライバー

正直に言います。使う前は「ライトのおまけ程度」に捉えていたプライバーですが、いい意味で予想を裏切ってくれました。

一番便利だったのが、段ボールの開封作業。テール部のキャップをカチッと外すと現れるプライバーをテープに当ててスッと引くだけです。

カッターナイフだと「中の商品を傷つけたらどうしよう」と慎重になりますが、このプライバーは先端が鋭利すぎないので、その心配が少ないです。

・棚のネジが緩んだとき ・サバ缶のプルタブを起こすとき ・ホッチキスの針を外すとき

日常の「ちょっと爪だと痛いな」というシーンで、サッとこの子が活躍してくれそう。

ポケットに収まるサイズ感。これぞEDCの正解

どれだけ高機能でも、邪魔になるなら持ち歩かなくなるのが人間の性。その点、「S15 Pro Ti」は全長77mm、厚さ16.5mmと、ジーンズの前スッポリ入って、存在を忘れるレベルです。

私はリュックのサイドポケットにカラビナで吊るしましたが、必要なときには軽く引くだけで、テール部から分離してかなり快適。

「持ち歩ける」じゃなくて「持ち歩きたくなる」、絶妙なラインを攻めてくるあたり、わかってるなーと感じます。

サイドライトのUV機能が意外と楽しい

メインライトだけでなく、サイドに補助ライトがついているのもこの製品の特長。白・黄・赤・点滅・UVと5つのモードがあるんですが、個人的にハマったのが「UVライト」です。

本来はお札の真贋判定とかに使うんでしょうけど、枕やタオルを照らしてみたり、壁の汚れをチェックしてみたり……。

普段見えない汚れが浮き上がってくるのは、ちょっと怖いけど面白い。まるで探偵の秘密道具を手に入れたような気分になれます。

所有欲を満たすチタンの質感、アウトドアでも活躍する最大750ルーメン、荷物をサクサク開けられるプライバー、遊び心のあるUVライト……。

これだけの機能を、親指サイズに凝縮したのは見事としか言いようがありません。

日常のちょっとした不便を解消してくれるチタンの相棒、あなたのポケットにもお迎えしてみませんか？ 「S15 Pro Ti」のさらに詳しい情報を、以下よりチェックしてみてください。

