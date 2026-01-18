Image: ilprimocom

出張や旅行の荷造り、キレイに整理整頓できていますか？ 特に衣類があるとパッキングも面倒ですよね。

そんな課題を解決してくれるトラベルバックパックも数多くありますが、今回はその中から「HubPack X」をご紹介。ダブルTSAロックや防刃素材などでセキュリティ性能に長けており、なおかつ収納力や整理能力も高いのが特長。

普段の仕事で荷物が多い人や出張族の人には助かる機能がたくさんあったので、おトクなセール情報も合わせて詳しく見ていきましょう。

整理が捗る三層構造

Image: ilprimocom

「HubPack X」はシンプルなシルエットと大容量で使いやすさを重視したトラベルバックパック。大きさを活かした3コンパートメントで整理整頓能力が高いのが特長です。

Image: ilprimocom

メイン収納はスーツケースのように開くタイプ。ノートPC（最大17インチまで）やタブレットは背面にまとめて収納できるのでごちゃまぜになる心配はありません。

Image: ilprimocom

3つ目が上部のクイックアクセスポケット。カメラなどのガジェットに便利。

Image: ilprimocom

メイン収納は3.5L拡張できるので荷物が多少増えてもOKなのも助かるポイントです。

安心のセキュリティ機能

Image: ilprimocom

「HubPack X」はセキュリティ機能が高いのが注目ポイントで、メインとPCコンパートメントはTSA対応ロックで施錠可能。

ファスナーも不正開閉防止のダブルコイル仕様かつ動画のようにワイヤーロックも装備しているので荷物を下ろしているときも盗難されにくい仕組みです。

Image: ilprimocom

表面生地はグラスファイバー入りの防刃仕様。カッターナイフぐらいの刃物では文字通り刃が立ちません。

多機能で快適さも

Image: ilprimocom

ストラップにはクイックポケットを備え、ボトル用サイドポケットなど移動中でも使いやすい収納も搭載済み。

Image: ilprimocom

ストラップ調整も独自アジャスターでサッと整えられます。

シンプルで使いやすいデザインなので活躍シーンは多いかと。ご紹介以外にもまだまだ機能はたくさんあったので、気になった人はぜひおトクな先行セール中にチェックしてみてください。

