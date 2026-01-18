【NBA試合速報】2026年1月18日（日） ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs シャーロット・ホーネッツ
ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs シャーロット・ホーネッツ
日付：2026年1月18日（日）
開催地：チェイス・センター（San Francisco）
最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 136 - 116 シャーロット・ホーネッツ
NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対シャーロット・ホーネッツがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。
第1クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし39-28で終了する。
第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし69-57で終了する。
第3クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが試合を有利に運び112-94で終了する。
第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし136-116で終了する。
試合はゴールデンステイト・ウォリアーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-01-18 13:15:06 更新