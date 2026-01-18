まもなく発売を控える「8代目」が実車展示へ！

2026年1月23日から25日までの3日間、大和ハウス プレミストドーム（札幌市豊平区）を会場に「ジャパンモビリティショー札幌2026（JMS札幌2026）」が開催されます。

最新のモビリティや自動車技術が一堂に集結する本イベントは、北海道では数少ない大規模モーターショーとして高い注目を集めています。

国内外の自動車メーカーや関連企業が参加し、次世代に向けたクルマの在り方を体感できる場となりそうです。

今回のJMS札幌2026では、各メーカーが多彩な車両展示を予定していますが、その中でも来場者の関心を集めそうなのが、レクサスの基幹セダンである新型「ES」です。

この新型ESはすでに実車が一般公開されていますが2026年春発売予定となっており、今回は北海道でその姿を発売前に見ることができる貴重な機会となります。

レクサスESは、1989年に初代モデルが登場して以来、ブランドの歴史を支えてきた重要な存在です。

北米市場を中心にレクサスの信頼性と上質さを体現するモデルとして評価され、現在では世界80以上の国と地域で展開し、グローバルモデルとして確固たる地位を築いてきました。

そして、2025年4月に開催された「上海モーターショー」において、8代目となる新型モデルを初公開。

さらに同年10月には日本市場向けにも発表され、現行モデルの7代目から約7年ぶりのフルモデルチェンジを受けて、大きな進化を遂げています。

エクステリアは、コンセプトカー「LF-ZC」から着想を得たデザインが特徴で、フロントには新世代の「ツインLシグネチャーランプ」を採用し、スピンドル形状をフロント正面からサイドへと連続させることで、低く構えた先進的な印象を与えています。

ボディサイドは流麗なシルエットと張り出したショルダーラインによって、エレガントさと力強さを両立しました。

一方リアデザインでは、左右をつなぐ一文字タイプのテールライトを採用している点が特徴で、中央には「LEXUS」ロゴが配置され、点灯時には赤く発光することで、夜間でも強い存在感と高い視認性を発揮します。

ボディサイズは、全長5140mm×全幅1920mm×全高1555-1560mm、ホイールベース2950mmと、先代モデルから全長は165mm、ホイールベースは80mm延長されており、このサイズアップにより後席の足元空間や頭上空間が広がりました。

さらに着座位置の見直しやガラスエリアの拡大、パノラマルーフの採用によって、開放感のある室内空間を実現しています。

インテリアでは、12.3インチの液晶メーターと大型インフォテインメントディスプレイを組み合わせた先進的なコックピットを採用。

物理スイッチの存在感を抑えた「レスポンシブヒドゥンスイッチ」により、操作性とデザイン性を高次元で両立しています。

内装素材には、竹をモチーフにした加飾や幾何学模様を取り入れ、日本的な感性とモダンな世界観を融合させています。

走行性能の面では、進化したTNGA GA-Kプラットフォームを採用し、ボディ剛性を向上。フロントにはマクファーソンストラット式、リアには新設計のマルチリンク式サスペンションを組み合わせ、しなやかで安定感のある走りを実現しました。

加えて、ダイナミックリアステアリング（DRS）の採用により、低速域での取り回しの良さと高速域での安定性を両立しています。

パワートレインは、日本仕様としてハイブリッドモデルとバッテリーEVを設定します。

ハイブリッドの「ES350h」は2.5リッター直列4気筒エンジンを搭載し、システム最高出力は182kW（約247馬力）を発揮。前輪駆動に加え、四輪駆動モデルも用意されます。

一方、EVモデルには165kW（約224馬力）の「ES350e」と、252kW（約343馬力）を誇る高性能AWDモデル「ES500e」が設定され、ES500eには電動四輪駆動システム「DIRECT4」が組み込まれています。航続距離はCLTCモードでES350eが約685km、ES500eが約610kmを目標としています。

安全装備には最新世代の「Lexus Safety System＋」を搭載し、検知性能や支援機能を強化。日常走行から長距離移動まで、ドライバーと乗員の安心感を高めています。

※ ※ ※

JMS札幌2026の会場では、こうした新型ESの魅力を実車を通じて体感できると期待されます。

すでに公開済みのモデルとはいえ、北海道での展示は多くのクルマ好きにとって見逃せない機会です。

電動化と上質さを追求した新時代のセダンとして、レクサスESが札幌の地でどのような存在感を放つのか、注目が集まります。